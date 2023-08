Tras finalizar el último plazo concedido por la Empresa Metro de Bogotá (EMB) para la recepción de propuestas interesadas en desarrollar la Línea 2 del Metro de Bogotá (L2MB), la alcaldesa mayor de Bogotá, Claudia López, confirmó que se recibieron cuatro solicitudes para ser precalificadas y participar en la Licitación Pública Internacional.



El último frente de obra iniciado es el de la avenida Primero de Mayo con avenida 68.

“Quiero agradecer a la banca multilateral por el acompañamiento y respaldo en el

proceso, al Banco Mundial, al Banco Interamericano de Desarrollo, al Banco Europeo de Inversiones y al Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), los cuatro bancos nos han acompañado y tenemos la buena noticia de que se han registrado como proponentes cuatro grupos empresariales internacionales que quieren ser quienes construyan la segunda Línea del Metro de Bogotá”, resaltó la Alcaldesa Mayor.



Los grupos que se presentaron fueron: APCA Metro Línea 2- Bogotá, conformado por Mota Engil Colombia S.A.S y CRRC (Hong Kong) Co Limited Sucursal Colombia. APCA Metro Línea 2, que está integrado por China Harbour Engineering Company Limited y Xi’an Rail Transportation Group Company Limited.



El tercer grupo se denomina APCA Bogotá Metro 2 y está integrado por China Railway Construction Electrification Bureau Group Co. Ltd. Y China Railway Construction Corporation International Investment Co. Ltd. Finalmente, el cuarto proponente es APCA Unión L2 Metro Rail que lo conforman Sacyr Concesiones Colombia Participados II S.A.S., Acciona Concesiones S.L. y CAF Investment Projects S.A.

Claudia Lopez

Tal como lo determinó el documento de precalificación publicado en SECOP II el pasado 15 de mayo de 2023, las empresas interesadas debieron presentarse de forma individual o en forma asociativa a través de la figura de Asociación en Participación, Consorcio o Asociación (APCA) y demostrar que cuentan con la experiencia técnica, así como con la capacidad financiera y jurídica requeridas para desarrollar este nuevo proyecto para la ciudad de Bogotá.



Leónidas Narváez, gerente General de la Empresa Metro de Bogotá, explicó que “el

propósito fundamental de esta etapa del proceso era motivar el interés de diferentes grupos internacionales, especializadas en la construcción de proyectos metroferroviarios, para contar con la mayor cantidad de participantes. Por esto la respuesta a la convocatoria fue tan exitosa”.



Una vez la EMB dé a conocer la lista definitiva de empresas precalificadas, comenzará la etapa de retroalimentación para posteriormente realizar la apertura de la Licitación Pública Internacional. El proceso finalizará en marzo de 2024 con la adjudicación del contrato para la construcción y operación del proyecto por 30 años al grupo que presente la propuesta más conveniente para la ciudad y cumpla con todos los requerimientos técnicos, jurídicos y financieros.

Segunda línea del metro de Bogotá

Según cálculos del Distrito, el desplazamiento entre la primera estación, ubicada sobre la calle 72 con cra. 11, hasta la última, en la av. Suba con cra. 145, tardará 22 minutos. Foto: Alcaldía de Bogotá

La Línea 2 del Metro (L2MB) beneficiará a más de 2,9 millones de personas. Este es un proyecto que ha sido declarado de importancia estratégica para el Distrito Capital y la Nación por el impacto que tendrá sobre la movilidad de la capital del país.



Tiene 15,5 km de longitud, 1 patio taller y 11 estaciones, de estas, 10 serán subterráneas y una elevada. Este proyecto conectará a cuatro localidades de Bogotá: Chapinero, Barrios Unidos, Engativá y Suba. El valor total del proyecto es de 34,9

billones de pesos.



Conectará el nororiente de Bogotá, desde la Calle 72 con Carrera 10 (cola de maniobras) con la zona de Fontanar del Río el occidente de la ciudad donde se emplazará el Patio Taller.



En septiembre se publicará la lista de precalificados que continuarán en la segunda fase del proceso de selección y se abrirá la licitación pública internacional, que cerrará en 2024.





