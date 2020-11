Así fue ataque con machete contra un universitario en túnel de la 26

Brutal, no hay otra palabra para describir el ataque del que fue víctima un joven universitario de solo 21 años el lunes 2 de noviembre a las 7: 15 de la noche.

En entrevista con EL TIEMPO, este estudiante de economía de la Universidad América y auxiliar de cartera en una empresa dijo que siempre usa su bicicleta para moverse por la ciudad y que, ese día, decidió utilizar la ciclorruta de la calle 26 para no invadir el carril de los carros.



Cuando se adentró en un túnel de ese corredor, que muchos han catalogado como el de ‘la muerte’, porque siempre está sin iluminación, sintió que algo frenó su bicicleta. “Era un hombre desconocido que se cayó. Pero luego sentí que un segundo tipo me golpeó por la espalda”.

En cuestión de segundos, dos hombres lo estaban atacando de forma inclemente con machetes. “Me bajaron de la bicicleta. Me golpearon muchas veces. Uno de los ladrones cogió mi bicicleta y se escapó en ella mientras que el otro se quedó ahí a ver si me podía sacar algo más, como el celular o plata”.



Pero el joven estaba tan aterrado que solo podía gritar y pedir que alguien, por favor, lo ayudara. “No sé , no pude reaccionar, no le di nada, entonces creo que el tipo se asustó y salió corriendo”.

Esta fue la bicicleta que le hurtaron al joven estudiante de economía. Foto: Archivo particular

Como pudo, el joven salió caminando hacia la vía porque se vio sangrando en la parte del pecho. “Me quité el saco y me lo puse en la herida. Estaba muy asustado. Yo solo decía: ayuda, me acaban de atracar”. Trataba de gritar para pedir que lo llevaran a un médico, pero nadie lo auxiliaba y él no se quería morir. La gente sentía miedo de hablarle. Los carros tampoco paraban.



Ya debilitado por la pérdida de sangre, este joven se sentó en un andén hasta que pasó una patrulla de la policía. Fueron los uniformados los que lo llevaron hasta la clínica Colombia.

A este túnel en la calle 26 lo llaman de la 'muerte'. No es la primera vez que atracan a ciudadanos allí. Foto: Archivo particular

Los médicos quedaron aterrados de la sevicia del ataque. El joven llegó con múltiples heridas de machete en el brazo derecho, una en la cabeza y una muy grave en el tórax. “Esa me alcanzó a perforar un pulmón. Me tomaron una radiografía y luego me tuvieron que entubar y drenar la sangre. Luego ya me pudieron suturar las otras heridas”.



El joven salió del hospital el viernes 6 de noviembre en horas de la tarde. Las imágenes del atraco aún lo mantienen en vilo. Recuerda a un hombre de su estatura, 1,70, con gorra. “Los dos tipos tenían gorra y el único que me habló sí tenía acento venezolano”.



Estando en recuperación, la policía arribó a la clínica y lo ayudó con el trámite para instaurar la denuncia y anotó todos los datos de la bicicleta. “Estos días he avanzado en mi recuperación, me estoy tomando varios medicamentos y hago terapias. Yo quiero volver a estar bien, pero esto no es fácil”, le dijo a EL TIEMPO.

Dice que el atraco le impidió avanzar en muchas cosas en la universidad y en su trabajo, pero agradece estar vivo porque el ataque fue con tanta violencia que pudo haber muerto. EL TIEMPO se abstiene de publicar las imágenes, queson impactantes.



Este estudiante de economía lucha para recuperarse en lo físico, pero no dice lo mismo cuando habla de los problemas emocionales que ha tenido a raíz del ataque. “Yo creo que ya es hora de que las autoridades se pongan las pilas. En ese lugar han atracado a muchas más personas, solo que ahora usan machete y tiran a matar. El ataque fue demasiado violento, ¿por qué está pasando esto?”.



También lo afectó mucho no haber sido auxiliado por la gente, a pesar de que estaba sangrando. “Yo sé que es difícil ayudar a un desconocido, pero es que casi nadie me paraba. Tenemos que hacer conciencia colectiva. Todos estamos viviendo acá y deberíamos hacer de Bogotá un lugar mejor”.

CAROL MALAVER

REDACCIÓN BOGOTÁ

Si usted ha sido atracado en estos túneles escríbanos a carmal@eltiempo.com