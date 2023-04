Después de que la Procuraduría le abrió una investigación a la alcaldesa Claudia López y a otros cuatro mandatarios locales por, presuntamente, no brindar la adecuada atención a las personas privadas de la libertad de los centros de reclusión transitoria, la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales) se pronunció al respecto.



En un comunicado, la asociación aseguró que "ve con preocupación" la apertura de la investigación, pues explicó que "los alcaldes de las capitales no son la única autoridad responsable frente a problemas de hacinamiento en centros de detención transitoria", como lo son las estaciones de Policía y las URI.

Asocapitales recalcó que "los alcaldes y alcaldesas de las capitales colombianas son conscientes de sus responsabilidades ante esta situación", y es por esta razón que radicaron, junto con la Defensoría del Pueblo y de la bancada de cárceles, el Proyecto de Ley 254/22 (S) en el Congreso de la República.

Dicho proyecto, según la asociación, "ofrece salidas al hacinamiento, aporta claridad frente al debate de responsabilidades sobre la población carcelaria sindicada y también busca fuentes de financiación para conseguir este objetivo".



Hacinamiento en estaciones de Policía de Candelaria y Uri de Puente Aranda. Foto: Sergio Acero Yate. El Tiempo

Por otro lado, en el comunicado se le solicitó a la Procuraduría que revise la sentencia SU 122 de 2022, la cual involucra, "además de los municipios, a la Nación y departamentos en la búsqueda de nuevos cupos y financiación para la mejora y adecuación de la infraestructura carcelaria existente, la construcción de cárceles y todas las medidas necesarias y adecuadas para garantizar los mínimos de habitabilidad digna de la detención preventiva".

En la sentencia también se habla de "revisar el caso de los condenados que aún permanecen bajo la responsabilidad de las alcaldías y los sindicados que llegan de todos los municipios a las ciudades capitales, cuya competencia debería ser coordinada con las gobernaciones".

Asocapitales, asimismo, afirmó que hay una propuesta en el Congreso de la República que tiene como objetivo que sea la Nación la que asuma la responsabilidad de todas las personas privadas de la libertad, tanto sindicadas como condenadas. "Vale la pena que el Congreso de la República dé esta discusión", dijo.



Y agregó que, "a pesar de que existen ciudades capitales con recursos para la construcción de cárceles, no han contado con el aval o permisos por parte del Gobierno Nacional para avanzar con dichos proyectos. Invitamos respetuosamente a las autoridades competentes a que nos ayuden".

Por último, el comunicado invitó al Gobierno Nacional, al Inpec y a todas las entidades territoriales, a que también respondan por el proceso, "teniendo en cuenta el constante esfuerzo adelantado por los mandatarios de las ciudades capitales".

Hacinamiento en Bogotá

En los centros de reclusión transitoria, que tienen una capacidad para 1.227 personas, a la fecha hay cerca de 3.257. Foto: MAURICIO MORENO

Tanto Bogotá como el país entero atraviesan una grave crisis carcelaria que tiene como principal preocupación el hacinamiento. Según las cifras reveladas por la Policía Metropolitana de Bogotá, en las estaciones de policía de la ciudad hay una sobrepoblación que sobrepasa el 265 por ciento.

Según este mismo censo, en los centros de reclusión transitoria, que tienen una capacidad para 1.227 personas, a la fecha hay cerca de 3.257.



Pero la problemática no es nueva, incluso la alcaldesa Claudia López ya había hecho una alerta el 6 de marzo de este año, cuando hizo un llamado público al Ministerio de Justicia pidiendo apoyo para hacer más y mejores establecimientos carcelarios.



“En Bogotá hay un nivel de hacinamiento del 252 por ciento en URI y estaciones de Policía”, dijo López. En esa ocasión señaló que esta problemática no solo afectaba a los que estaban dentro de los centros, sino a los que estaban en la calle, pues no habría dónde judicializar y retener a los delincuentes que día a día la policía atrapaba.

