Así va la vía que cruza a Bogotá desde los cerros hasta el río

Con la entrada en operación el próximo sábado de todo el puente de la calle 63 con avenida Boyacá, empieza a ser realidad un viejo anhelo en Bogotá: tener una vía que comunique un vasto sector del noroccidente que estaba embotellado por no contar con más salidas que la avenida Eldorado y la calle 80, y además que sirva como nuevo acceso a la capital del país.

Ese era el objetivo desde hace más de 20 años, cuando a finales de los años 90 se empezó a construir la imponente glorieta de la avenida 68 con calle 63 (también conocida como avenida José Celestino Mutis).



Ahora solo faltan aproximadamente 2,5 kilómetros de vía en doble calzada, una obra que ya fue contratada, cuenta con predios adquiridos y se espera arranque de manera oficial en mayo.



En la intersección de la calle 63 con Boyacá se construyeron dos puentes vehiculares de 392 metros de longitud cada uno –contratados en la administración anterior–; sin embargo, la estructura que va de oriente a occidente ha funcionado –desde noviembre– de manera parcial, por cuanto le falta un carril, donde precisamente empalmará la conexión de la Boyocá hacia el occidente. Esta última obra está proyectada para que sea entregada al final de la semana.



El contrato de los puentes sobre la Boyacá tiene un costo de 103.546 millones de pesos e incluye el tramo de vía y conectantes entre la avenida Constitución (carrera 70) y la avenida Boyacá (carrera 72). El avance del proyecto es del 95,9 por ciento.



“Este puente nuevo es una deuda que se tenía. Ahí teníamos una dificultad porque la calle 63 moría en la avenida Constitución, se tenía que bajar hacia el sur; ahora ya se puede seguir hacia la Boyacá y la Cali”, explica Diego Sánchez Fonseca, director de la entidad distrital. Actualmente, la avenida tiene un tráfico promedio de 10.000 vehículos por hora.



El IDU destaca que paralelos a los puentes de la calle 63, en el costado sur, se construyó un ciclopuente de cinco metros de ancho, que permite la conexión de la ciclorruta y se pensó para que les prestará servicio a peatones y biciusuarios. La obra incluye más de 30.000 metros cuadrados de espacio público.

Las obras pendientes

Los trabajos pendientes, según la entidad, corresponden a conectantes de la avenida Boyacá con la avenida Constitución y obras menores en la intersección de este corredor con la calle 63. El proyecto tuvo un prórroga el 25 de febrero pasado y la fecha prevista para la terminación definitiva es el 25 de junio próximo.

“Lo que falta no tiene que ver con el puente de la calle 63 exactamente, pero hace parte de la misma obra, porque no se pudieron hacer orejas, debido a que hay mucho desarrollo urbano en esa zona. Se resuelven las conexiones en diferentes sentidos a través de retornos u orejas manzanas”, señala Sánchez.



Cabe recordar que después del puente sobre la avenida Boyacá se encuentra otro viaducto en la Ciudad de Cali (entregado en servicio a finales de 2010), con lo que, por ahora, la José Celestino Mutis llega muy cerca de lo que se conoce como Engativá Pueblo.



Pero, además, para poder llevar la calle 63 hasta el extremo occidental de la localidad de Engativá, pasando por el sector de Álamos y el aeropuerto El Dorado, el IDU ya adjudicó ejecución del tramo entre las calles 112 y 122, a unos 600 metros de distancia del río Bogotá. Este es el contrato, que está en etapa de prediseños y deberá arrancar en mayo, tiene un costo cercano a los 50.000 millones de pesos.



“Ahora (la calle 63) llega hasta la carrera 112 B, pero con esa obra que está contratando el IDU va a llegar hasta la carrera 122, en límites con el río. Entonces, Bogotá ya va a tener conexión completa desde la avenida Circunvalar, en los cerros orientales, hasta casi el río Bogotá. Ya tendremos una alternativa diferente a la calle 26 para moverse de oriente a occidente, hasta el aeropuerto”, asegura Sánchez.



Después de eso solo quedará pendiente la conexión de la calle 63 con la ALO (Avenida Longitudinal de Oriente), cuya primera fase –entre el peaje de Chusacá (antes de Soacha) y la calle 13– está siendo contratada en estos días por la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) a través de una APP. La segunda fase está, precisamente, en estudio con la ANI y buscará prolongar hacia el norte la avenida longitudinal hasta la calle 63.



“La ALO no existe realmente, pero ahí tenemos una reserva vial. Si se hace la ALO, se tendrá que construir otra intersección a desnivel, que está prevista”, afirma el funcionario, quien dice que también con el Gobierno Nacional se piensa convertir la avenida José Celestino Mutis en un nuevo acceso a Bogotá. Esto se lograría prolongando esa doble calzada hasta la Concesionaria del Desarrollo Vial de la Sabana (Devisab).



“Sería un nuevo acceso, incluso para el aeropuerto. Esa la estamos analizando dentro del convenio que tenemos con la ANI y el ICCU (Instituto de Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca) para los acceso del borde occidental”, puntualiza Sánchez.

GUILLERMO REINOSO RODRÍGUEZ

Editor de Bogotá

@guirei24

