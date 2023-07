Esta ocasión, el motivo será apoyar la Ley Integral Trans, que busca garantizar la inclusión de esta población. Pero no será una sola manifestación.



(Lea también: Los resultados del megaoperativo contra el contrabando en San Victorino, en Bogotá).

Aunque las dos mantienen principios comunes, también con la del domingo pasado - la ‘marcha del sur’ - lo cierto es que tienen profundas diferencias en como entienden esta conmemoración para avanzar en el reconocimiento de la diversidad.



La que estará acompañada del Distrito, que carga la herencia de esa primera manifestación LGBT en el país, tiene como punto de encuentro el Concejo a las 12 m. y la ruta arrancará a las 2 p. m. por la calle 26, luego por la carrera 60 y el destino final es el parque Simón Bolívar.



Mientras que la ‘Contra marcha’ será un plantón a la 1 p. m. en el puente de la NQS con calle 26.



Según Manuel Velandia, activista y parte del colectivo pionero en abordar la diversidad, Grupo de Encuentro para la Liberación de los Gëis, la primera manifestación buscaba abrir la discusión sobre las libertades sexuales, pero, sobre todo, “mostrar que existíamos en el país”.

(Le puede interesar: Bogotá se volvió una ciudad sucia y con regueros de basura: ¿qué responde la Uaesp?).

De hecho, dice Velandia, no adoptaron la palabra ‘gays’ porque no se sentían representados en movimientos internacionales. Aunque los disturbios de Stonewall, una revuelta de personas de la comunidad LGBTI+ hacia policías que los perseguían en Nueva York el 28 de junio de 1969, sí fueron un referente, querían mostrar la diversidad en Colombia.



Esa manifestación se hizo tres años después de que la homosexualidad dejara de ser un delito en el código penal, por su modificación con la Ley 100 de 1980. Participaron 29 hombres homosexuales, dos mujeres lesbianas y una chica trans. La siguiente no se hizo sino hasta 1996 y solo en 2001 el Distrito se vinculó al movimiento.

Facebook Twitter Linkedin

Marchas del orgullo LGBTI. Foto: Guillermo Ossa / EL TIEMPO

¿Qué es la contramarcha de la comunidad LGBTIQ+?





Mientras que la ‘Contra marcha’, que surgió en 2021, se ha consolidado como un espacio de crítica a lo ya conocido como el orgullo, o pride. “Esa es una fiesta en la que participan marcas y el Estado una vez al año; pero en la ‘contra marcha’ no creemos que haya nada que celebrar, somos personas que vivimos la discriminación y no solo en junio”, expresa Sophie Beltrán, parte del colectivo Ballroom Bogota.



Sophie agrega en vez de “estrategias publicitarias que usan la identidad de otros”, la ‘Contra marcha’ pide que, por ejemplo, se contraten más personas transgénero en las empresas o que se inviertan recursos en salud y educación que eliminen barreras de acceso a personas diversas.

(Puede leer: Estas son las nuevas reglas para quienes construyan espacio público en Bogotá).

Para Max Bernal, del colectivo El Mariposario, la división en las manifestaciones no fragmenta el movimiento, todo lo contrario. “Estas propuesta recuerda el origen del día del orgullo: el Stonewall”.



REDACCIÓN ELTIEMPO

PAULA RODRÍGUEZ MORA

Más noticias de Bogotá