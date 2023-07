La medida del pico y placa continúa implementándose en la ciudad de Bogotá con el objetivo de regular la circulación de vehículos particulares en horarios específicos, dependiendo del último dígito de su placa.



Este miércoles 19 de julio de 2023, la restricción del pico y placa se llevará a cabo según lo establecido en el calendario correspondiente.



De acuerdo con la información suministrada por las autoridades de tránsito, los vehículos particulares con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0 estarán sujetos a la restricción de circulación durante el horario comprendido entre las 6:00 a. m. y las 9:00 p. m.



Por tanto, se les recomienda a los propietarios de vehículos cuyas placas cumplan con estas terminaciones abstenerse de circular en dichos horarios para evitar multas y sanciones.

Pico y placa en Bogotá Foto: Archivo EL TIEMPO

Es importante destacar que la medida del pico y placa también aplica a los taxis en la ciudad según el último número de la placa. Para este miércoles 19 de julio los taxis con placas terminadas en 9 y 0 no podrán circular durante el horario establecido, que va desde las 5:30 a. m. hasta las 9:00 p. m.



Asimismo, se recuerda a los conductores que la medida del pico y placa no se aplicará los días domingos ni los días festivos, por lo que no habrá restricción de circulación para ningún tipo de vehículo el próximo jueves 20 de julio.



La finalidad de esta medida es mejorar la movilidad en la ciudad, reducir la congestión vehicular y disminuir la emisión de contaminantes.

Así aplicará la medida de pico y placa. Foto: Mauricio Moreno. EL TIEMPO

Se sugiere a los conductores que planifiquen sus desplazamientos con antelación, utilicen alternativas de transporte público, compartan vehículos o ajusten sus horarios de viaje para evitar contratiempos.



En caso de incumplimiento, se aplicará una multa de 15 salarios mínimos diarios, según lo estipulado en el Código Nacional de Tránsito. Además, el vehículo será inmovilizado y el infractor deberá asumir los costos correspondientes a los patios y grúas utilizadas.





REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL*Este contenido fue hecho con la asistencia de una inteligencia artificial, basado en la información publicada en la página web de la Alcaldía de Bogotá, y contó con la revisión de un periodista y un editor.

