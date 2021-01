Así resisten el confinamiento los pequeños negocios de barrio

Los anuncios por la alerta roja hospitalaria en la ciudad no solamente hace estragos en la salud de los bogotanos, sino en los pequeños comerciantes de barrio que deben ajustarse a las medidas de la Alcaldesa, Claudia López

.A partir del lunes 18 y hasta el próximo jueves 28 de enero las localidades de Bosa, Ciudad Bolívar, San Cristóbal, Puente Aranda, Rafael Uribe Uribe, Usme y Tunjuelito estarán en cuarentena estricta, lo que significa que, salvo contadas excepciones, los negocios no podrán abrir sus puertas para el público.



“Yo entiendo al Distrito, porque mi padre, quien era el dueño de este negocio, murió de Covid por abrir el establecimiento. Sabemos que esto es real, pero hoy o nos mata el virus o nos mata el hambre”, cuenta el administrador de la ferretería Ferre-Morales en la localidad de Bosa, y quien prefirió no dar su nombre.



Este es uno de los casos “del 31 por ciento de establecimientos de comercio que están cerrados por cuarentena en las nueve localidades en la capital del país” según cifras de la Federación Nacional de Comerciantes (FENALCO).



“Nosotros hoy resistimos como podemos, usando el Whatsapp para los domicilios, pero eso no significa ni el 50 por ciento de las ventas. Con eso hay que pagar arriendo, empleados y los gastos de la familia”, señala el administrador, quien confesó que tiene que pagar un arriendo de 450.000 pesos, lo que se ha vuelto muy complicado, pues al día, en promedio, recibe cerca de 35.000 pesos.



“Afortunadamente por uno de mis hijos nos llega un mercadito con el que se puede solventar la situación”, añade.



Otro es el panorama de negocios como el de la lavandería LavaCentro en la localidad de Puente Aranda. “A mi el mercado de 120.000 pesos no me sirve para nada. Nosotros necesitamos que nos ayuden con los créditos, que los congelen porque en los bancos nos siguen cobrando como si no hubiéramos entrado en cuarentena”, dice María Teresa Pulido, dueña del lugar.



Pulido explica que la pandemia los obligó a mudarse a otro espacio, del que es dueña su mamá en el barrio 20 de julio porque las deudas y el arriendo no dieron abasto.“Y con estas nuevas medidas peor. Qué nos tocó hacer, irnos a la lavandería y abrir un poquito la reja a ver si algún cliente llega, porque es de lo único que vivimos. Y comer arroz con huevo todos los días porque no alcanza para más, aún cuando mi esposo, por problemas cardiacos, debe tener otro tipo de alimentación”, reitera Pulido con lágrimas y mucho dolor.



No obstante, la secretaría de Desarrollo Económico, aclaró que desde la Alcaldía se realizan dos clases de ayudas para esta población.



En primer lugar, la estrategia ‘Despega Bogotá’, en la que micro, pequeñas y medianas empresas tienen accesos a herramientas para aumentar sus ventas, ofrecer apoyo con despachos, domicilios y entregas. Así como acceso a modelos de pago electrónico y procesos de formación”, según lo señaló esa entidad. A la fecha 23.229 empresas se han vinculado a esta iniciativa.



En segundo lugar, de acuerdo con la entidad, está la línea de crédito ‘Crea, Bogotá, Crece’, en los que los comerciantes pueden disponer de un monto máximo por empresa de 400 millones de pesos, con un plazo de hasta siete años para el pago, y un periodo de gracia de hasta 12 meses, con una amortización a capital con pagos mensuales, trimestrales o semestrales.



De todos modos, los pequeños empresarios esperan que las medidas de confinamiento no se extiendan más de lo anunciado, pues de ser así quedarían en quiebra.

