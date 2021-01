Así recibirán el giro extraordinario los hogares confinados

El nuevo año trajo consigo el segundo pico de la pandemia para la ciudad, y con él, una nueva cuarentena sectorizada en las localidades Usaquén, Engativá y Suba, cuyos habitantes no podrán salir a trabajar, salvo contadas excepciones, como el personal de salud, vigilancia, venta de medicamentos y alimentos.

Sin embargo, la gran mayoría de los bogotanos de estos sectores deberán aguardar en sus casas hasta el 18 de enero, aunque muchos de ellos clamen por salir para conseguir el sustento diario para sus familias. Por eso, desde el Distrito se planteó un nuevo giro extraordinario para cerca de 131.000 hogares.



“Esta ayuda económica se hará por medio de la base maestra del programa Bogotá Solidaria en Casa, la cual viene funcionando desde el año pasado, y que tiene previamente identificadas a las personas pobres y vulnerables que cumplen con la clasificación de Sisbén que las acredita como tal y que, adicionalmente, se encuentran bancarizadas”, expresó una fuente de la Secretaría de Hacienda.



De este modo, se harán dos clases de giros. En primer lugar, la población pobre recibirá un monto de 120.000 pesos, y la vulnerable, 80.000 pesos. Para recibir el giro, “a la persona bancarizada le llegará al celular un mensaje con un link que la dirigirá a unas instrucciones que deberá seguir”, explicó Xinia Navarro, secretaria de Integración Social.



Cabe aclarar que quienes no están dentro del sistema no podrán acceder a ningún tipo de ayuda aun cuando lo necesiten. No obstante, “pueden inscribirse al programa de Bogotá Solidaria en Casa y así ser incluidos en la base de datos de la Alcaldía. Pero la realidad es que no van a recibir el giro de un día para otro, porque esto toma más tiempo”, explicó una fuente de la misma entidad.



Lo cierto es que la distribución de las ayudas por localidades será de la siguiente manera:Usaquén, 17.671 hogares; Engativá, 48.890, y Suba, 64.242. Del total, el 38,67 por ciento (50.581 familias) es clasificado como pobres y el 61,33 por ciento (80.222 hogares), como vulnerables.



De acuerdo con Luis Ernesto Gómez, secretario de Gobierno, el 67,17 por ciento de los titulares del giro extraordinario, es decir, de las personas que recibirán los recursos del hogar, son mujeres. “El número total de familias beneficiadas es de 412.146 personas, de las cuales el 54,1 por ciento son mujeres (222.860) y el 45,9 por ciento son hombres (189.286)”, dijo Gómez.



Hay que decir que el canal de transferencias monetarias de este programa del Distrito ha atendido a un total de 831.038 hogares con recursos compartidos de la Nación y el Distrito, en el que las tres localidades que se encuentran en cuarentena estricta representan el 20 por ciento de las ayudas, según las cifras de la Secretaría de Desarrollo Económico.



Desde que comenzó la pandemia de covid-19, Bogotá ha desembolsado cinco giros por cerca de 600.000 millones de pesos, repartidos en la población vulnerable y pobre de la ciudad.



REDACCIÓN BOGOTÁ

EN TWITTER: @BogotaET

