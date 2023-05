Comenzó la construcción de la primera línea del Metro de Bogotá y la empresa encargada abrió convocatorias laborales para completar el grupo de personas que levantarán la obra de movilidad más importante de la ciudad. Si usted está interesado en aplicar a alguna oferta laboral con la empresa Metro aquí le contamos cómo puede hacerlo.



¿Cómo postularse a las vacantes?

Para mano de obra calificada: los ciudadanos pueden seguir a Metro Línea 1, concesionario a cargo de la construcción de la Primera Línea del Metro de Bogotá, en su perfil de LinkedIn, ingresando aquí, donde encontrarán las vacantes vigentes.



El concesionario también tiene un perfil en Elempleo.com, ingresando aquí, con las vacantes activas. En ambas plataformas usted podrá encontrar 19 categorías de vacantes laborales.



Para mano de obra no calificada: los ciudadanos que quieran ser parte de la construcción de la Primera Línea del Metro de Bogotá podrán inscribir su hoja de vida en el portal oficial del Distrito www.serviciodeempleo.gov.co .



Si tiene dudas de cómo registrarte, acercarte a los puntos de atención a la ciudadanía del proyecto: Patio taller – Bosa: carrera 95ª No. 49c – 80 sur, local 1 – 13; intercambiador vial – calle 72: calle 72 No. 10-34, local 147; av. Primero de Mayo con av. 68: calle 26 sur # 68 i – 12/18.





