Así le fue a Bogotá durante el fin de semana de pascua

Durante las restricciones anunciadas para este fin se de semana, entre las que estaba prohibido el expendio y consumo de bebidas alcohólicas en espacio público,toque de queda y uso de pólvora, el Distrito entregó un balance general de la jornada.

Al parecer, en su gran mayoría, los bogotanos acataron las normas decretadas por la Alcaldía en días anteriores. No obstante, se impusieron 300 comparendos, de los cuales 123 fueron por toque de queda, que arrancó desde el 27 a las 12:00 a.m. y finalizó hoy a las 4:00 a.m. Además, se registraron 10 personas intoxicadas por consumir alcohol adulterado, según lo anunció la secretaría de Gobierno.



Cabe aclarar que la restricción de venta y consumo de bebidas embriagantes iba desde este jueves 24 a las 0:00 a.m. y hasta el 27 de diciembre a las 11:59 p.m.

Gracias a Bogotá por cumplir mayoritariamente las medidas de cuidado.



También a las barras de @SantaFe y @AmericadeCali que a pesar de la emoción mantuvieron una celebración en paz. Cero muertes, 3 riñas sin deselances que lamentar. La final más pacífica. Logramos #FutbolEnPaz — Claudia López 👍 (@ClaudiaLopez) December 28, 2020

Con un parte de tranquilidad, Claudia López, mandataria de la ciudad, expresó que en materia de seguridad se presentaron tres riñas, dos de ellas entre barristas, dejando dos lesionados, aunque ninguno de gravedad.



(Además: Aglomeraciones de hinchas mientras sube ocupación de UCI)



Lo más destacado de la jornada fue la reducción en el número de quemados en la fecha del 25 de diciembre por pólvora, comparado con el año anterior. "Bogotá amaneció con una cifra positiva en los casos de lesionados con pólvora, presentando una reducción del 90 % frente la madrugada del mismo día en 2019. Anoche solo se registró un caso frente diez reportados el año anterior", señaló el Distrito.



Sin embargo, en el compilado total de niños quemados en el mes de diciembre, la capital del país ha registrado 12 casos. Dos más comparada con la cifra del 2019, en el que se reportaron 10 menores quemados.



Ahora, Bogotá debe prepararse para las nuevas medidas durante la jornada de fin de año, cuando volverá a operar las restricción de venta y consumo de alcohol entre el 31 de diciembre a las 00:00 horas y el 1 de enero a las 11:59 p.m.



A esto se le suma la medida de 'pico y cédula', que regirá hasta el 15 de enero según lo anunció en días pasados la Alcaldesa. Y mantener el 'pico y placa, aunque la secretaría de Movilidad podría reconsiderar esta medida, dependiendo del comportamiento de los ciudadanos, según se lo dijo a City Tv Nicolás Estupiñán, secretario de dicha entidad.

Para seguir leyendo:

-Ahora que hay pico y cédula, ¿se levantará el pico y placa en Bogotá?



-Toque de queda y ley seca en Bogotá, las medidas de Claudia López



REDACCIÓN BOGOTÁ