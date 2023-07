Crisis es la palabra que mejor define la seguridad de Bogotá durante el último mes. Tres sicariatos, hurtos violentos, actos de intolerancia con armas cortopunzantes y el incremento de los fleteos en la ciudad tienen a los bogotanos con miedo y a las autoridades desplegando toda la fuerza operativa disponible para enfrentarse al hampa que se está diseminando por las calles de la capital.



Ante este panorama empiezan a pulular las estrategias de las autoridades. Se han afilado los objetivos del Comando Élite, se lanzó el Grupo de Reacción Bancaria para la Contención del Delito, cada día son más las capturas realizadas por el Comando Nocturno y, ahora, se amplió la bolsa de presupuesto disponible para el programa de recompensas en la ciudad.



El nuevo plan de la Secretaría de Seguridad contempla destinar 400 millones de pesos, en lo que queda del año, para el programa de recompensas con el que se busca "promover la denuncia, capturar a los criminales que cometen actos delictivos de mayor impacto en la ciudad y que vayan a la cárcel".

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, en declaraciones sobre capturas de miembros de El Tren de Aragua. Foto: Alcaldía de Bogotá

Gracias a esta clase de incentivos, en lo que va de 2023 se ha logrado la captura de 350 criminales que pertenecían a 93 estructuras criminales que han sido impactadas.

"Con estos recursos se van a priorizar las recompensas para atrapar a los delincuentes que atentan contra la vida de nuestros ciudadanos. El delito no paga, colaborar sí.

Seguimos adelante para combatir a los delincuentes y que respondan por lo que hacen", indicó Óscar Gómez Heredia, secretario de Seguridad.



No obstante, esta no es la primera vez que el Distrito pone en marcha este plan. En febrero del año pasado, en el marco del programa ‘Bogotá Unidos por la Vida’, se estableció una suerte de 'tabla de pagos de recompensa' que definió los topes que las autoridades darían a quienes contribuyan con los procesos de investigación.

Las medidas

Integrantes de banda que atracaba

al comercio en varias localidades. Foto: Policía Metropolitana de Bogotá

Quien brinde información que permita identificar y judicializar a responsables de homicidios recibirá hasta 10 millones de pesos. Si la información aportada permite la captura de alguien que haya participado en un asesinato en medio de un hurto violento la cifra asciende hasta los 20 millones de pesos; la misma cantidad por algún criminal que tenga conductas recurrentes.



Si se trata de información que permita prevenir un acto terrorista, el valor de la recompensa será de hasta 50 millones de pesos. En esta nueva fase, la Secretaría de Seguridad amplió el presupuesto para este plan.



"Con esto buscamos castigar principalmente a los que cometan delitos de hurto y homicidio. El delito no paga, colaborar sí. Seguimos adelante combatiendo a los criminales y que paguen por lo que hacen", señaló Gómez Heredia.



Las cifras delictivas de la ciudad ameritan reacciones inmediatas de parte de las autoridades. Y es que con corte al 23 de julio, este año, delitos como el homicidio, el hurto de automotores, motocicletas y residencias han tenido aumentos de entre el 8 y el 24 por ciento.



Esta complicada realidad también impulsó la implementación de una estrategia de colaboración con más de 3.000 moteros de la ciudad que formarán un frente de seguridad que reportará en tiempo real casos de hurto, accidentes y emergencia.

Además, se llevará a cabo la presentación de estas redes de apoyo a los comandantes de estación, con el propósito de lograr una adecuada articulación de acciones en materia de seguridad y convivencia.

‘Reingeniería’ de los CAI

Como ya lo había anunciado el director de la Policía Nacional, general William René Salamanca, los Centros de Atención Inmediata (CAI) de la Policía se reestructurarán para complementar la estrategia de seguridad en las diferentes capitales del país.



El 'Modelo del Servicio de Policía Orientado a las Personas' tendrá como objetivo la gestión de la convivencia a partir de tres líneas estratégicas: mejorar el comportamiento inadecuado de las personas mediante la promoción de valores cívicos y cultura ciudadana; intervenir las causas generadoras de violencias, delitos y comportamientos contrarios a la convivencia, y la tercera, contribuir en la construcción del tejido social.



El director de la Policía manifestó que convertirá la seguridad ciudadana urbana en prioridad nacional y, para ello, dijo que la totalidad de la policía de vigilancia entrará en un minucioso reentrenamiento, con énfasis en derechos humanos, Derecho Internacional Humanitario y manejo de la protesta social.



En las primeras fases de implementación la Policía Nacional priorizó 108 CAI con 723 gestores comunitarios y 2.532 uniformados de la vigilancia, dinámica que se ampliará a los 552 CAI de todo el país.

