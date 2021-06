Así se vivió la reapertura económica en Bogotá

Desde tempranas horas, Arturo Morales y su personal organizaron las sillas, mesas y atención para comenzar a atender en su popular restaurante El Gato Gris, en La Candelaria, del centro de Bogotá. Este martes fue el día que los empresarios y sectores comerciales tanto esperaron: el inicio de la reapertura económica que la alcaldesa había anunciado.

Con esto, las empresas y los comercios de la ciudad tienen medidas menos estrictas para trabajar. Por ejemplo, se permite el funcionamiento de los bares y gastrobares hasta la 1 a. m.



Pero lo que más genera expectativa entre los sectores es que ven una oportunidad para la recuperación financiera, disminuir los cierres de empresas y generar empleo, que se ha visto afectado como resultado de la pandemia.



“Estamos entusiasmados para trabajar. Todos queremos una reactivación, los empleados, empresarios y clientes. Si hablábamos de una nueva realidad, es esta, y tenemos que empezar a trabajar para darle forma”, agregó Arturo.



Uno de los sectores que más vieron afluencia de clientes fueron los bares y restaurantes, gracias al partido de fútbol de Colombia contra Argentina. Los dueños de establecimientos de este tipo comentaban que, en horas de la tarde y noche, ya comenzaban a ver sus espacios concurridos de clientes listos para disfrutar el juego.



“Aunque el martes no es un día muy concurrido, en parte fue bueno, porque hay un poco más de afluencia motivada por el partido, lo que permite un punto medio en que haya una preparación para los días serios, como los fines de semana”, explicó David Contreras, director ejecutivo de Asobares.



Sin embargo, algo que aún preocupa a estos sectores son las protestas del paro nacional, como la que fue convocada para este miércoles. Según explica Juan Esteban Orrego, director de Fenalco Bogotá, salvo los bares y restaurantes, el sector comercial estuvo concentrado en blindar sus establecimientos, debido a que temen que sean vandalizados o, en peores casos, saqueados.



“El tema del paro no se puede dejar de lado, porque en muchos de los establecimientos comerciales están bajos de inventarios. Recordemos que aquí las materias primas para confección, fabricación de calzado, agroinsumos y demás cosas se están viendo afectadas porque muchas de ellas vienen de otras regiones del país o importadas, y están obstruidos por los bloqueos”, aseguró Orrego.



No obstante, los empresarios, comerciantes, empleados y clientes de estos establecimientos en la ciudad tienen la esperanza de que la mejoría se vea en los próximos días con la continuidad de esta reapertura.



“El ánimo de poder abrir y reactivar nuestra economía es todo, porque esta es la primera vez que tenemos una esperanza de que, estando en el pico más alto, hay una conciencia de que el comercio está preparado, con las medidas de bioseguridad”, complementó el director de Fenalco.

