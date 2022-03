De acuerdo con la Policía Metropolitana de Bogotá, sobre las 7:25 de la noche de este sábado, frente a la estación de Policía de Ciudad Bolívar, en el sur de la capital, se escuchó una fuerte explosión.



Al parecer un sujeto abandonó una maleta que posteriormente estalló. No hay reporte de civiles o uniformados lesionados de gravedad. Sin embargo, una persona que pasaba por el sector se vio afectado de manera leve por una esquirla de vidrio. Así lo confirmó la Policía de la ciudad, quien señaló que, además, once viviendas sufrieron daños, principalmente en sus vidrios.



Según el general Eliécer Camacho Jiménez, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, el artefacto se habría activado de manera controlada a través de radiofrecuencia, pues en la escena se encontró un control de vehículo que es materia de análisis.



"De acuerdo con los técnicos antiexplosivos se trataría de un explosivo (que aún no ha sido identificado) de aproximadamente 20 a 25 kilos que es ubicado en la parte sur del parqueadero de Ciudad Bolívar donde nos afecta un vehículo bus", informó el general Camacho en una declaración a medios de comunicación. Los residuos del explosivo fueron enviados a laboratorio para determinar de qué se trata.



Entre las primeras hipótesis que manejan las autoridades está la participación de grupos terroristas como el Eln y los grupos organizados residuales. Lo anterior, señala el general Camacho, "teniendo en cuenta la amenaza que ellos han venido realizando contra el evento electoral, principalmente, en todo el país. No hay una presencia física de estos delincuentes, pero no podemos desconocer el envío de una posible comisión".



Por su lado, la Fiscalía informó que el CTI adelanta los actos urgentes y las primeras labores investigativas en el lugar. La Fiscalía asignó un grupo de fiscales e investigadores para esclarecer los hechos.



En una cámara de seguridad cercana al lugar quedó registrado el momento exacto en el que se presentó la explosión, que afectó principalmente a un bus de la institución y a varias viviendas de la zona.

El ministro de Defensa, Diego Molano, se pronunció: "Luego de artefacto explosivo en Ciudad Bolívar, @PoliciaBogota y #Brigada13 incrementan medidas de seguridad en Bogotá. No descansaremos hasta dar con los responsables".



Por su parte, el presidente Iván Duque dijo que había "dado instrucciones al General Eliécer Camacho de @PoliciaColombia para capturar a los responsables y a pesar de las leves afectaciones, incrementar dispositivos de protección a la comunidad".

