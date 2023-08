El Centro Nacional de Consultoría (CNC) realizó encuesta que mide la intención de voto frente a los candidatos para la alcaldía de Bogotá. Los resultados de la medición indican que sí o sí habrá segunda vuelta en noviembre.



Los datos de la encuesta, contratada por Semana, fueron recopilados de forma presencial entre el 31 de julio y el 3 de agosto pasados, y el margen de error es del 4,3 % en Bogotá.



Así las cosas, los resultados indican que Carlos Fernando Galán (22,0 %), candidato del Nuevo Liberalismo, encabeza la intención de voto de los bogotanos. Le sigue Gustavo Bolívar (18,2 %), de la coalición del Pacto Histórico. Los dos aspirantes tienen un empate técnico.



Es importante mencionar que en una primera vuelta, en noviembre, el ganador deberá obtener más del 40 % de la votación y sacarle 10 puntos porcentuales de ventaja a su competidor.



En tercer lugar se encuentra el candidato del movimiento Con toda por Bogotá, Juan Daniel Oviedo, quien registra un 15,6 % de favorabilidad. Según el margen de error, Oviedo también está en empate técnico con Bolívar.



En general, la intención de voto por parte de los bogotanos está dividida así: Carlos Galán (22 %), Gustavo Bolívar (18,2 %), Juan Daniel Oviedo (15,6 %), Rodrigo Lara (10 %), Diego Molano (5,1 %), Jorge Robledo (4,3 %), Jorge Luis Vargas (2,2 %), Rafael Alfonso Quintero (1,9 %) y Nicolás Ramos (1,3 %).



El voto en blanco tiene tiene una intención de 3,9 %, los que dijeron que no votarán por ninguno corresponden a un 8,1 % y los que no saben o no responden equivalen a un 7,4 %.

Resultados de la encuesta del Centro Nacional de Consultoría (CNC). Foto: SEMANA

Teniendo en cuenta estos resultados, lo que llama la atención es que en la segunda vuelta Galán obtendría 55,2 % de la intención de voto y Bolívar el 27,5 %.



Por otro lado, el 12,3 % de las personas consultadas respondió que no votaría por ninguno y el 2,4 % que votaría en blanco.



La encuesta indica que en otro escenario de segunda vuelta, Oviedo, con el 27,1 %, perdería contra Galán, quien obtendría el 50,6 %. Y en caso de que estos fueran los candidatos de la segunda vuelta, el 12,6 % no votaría por ninguno, y el 5,6 % lo haría en blanco.



En un tercer escenario de segunda vuelta entre Juan Daniel Oviedo y Gustavo Bolívar, el primero tendría 38,9 % de intención de voto, y el segundo llegaría a 34,2 %.



Cabe mencionar que los resultados de la encuesta aún no muestran con claridad un ganador, se plantean tres escenarios distintos. Es ahí donde las alianzas para la segunda vuelta serán clave para definir al próximo alcalde de la capital del país.

Ficha técnica

Ficha técnica encuesta. Foto: Captura de pantalla de documento de Semana

REDACCIÓN BOGOTÁ