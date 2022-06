"Pared de la muerte" así le llaman a una vía que queda en la carrera 9C con calle 28A cerca de la iglesia Santa María de la Luz y del colegio José Acevedo Gómez en el barrio San Blas, en la localidad de San Cristóbal. La dicen así por la inclinación y por el alto índice de accidentes de tránsito, particularmente en motocicletas.



Esta vía tiene una pendiente muy alta y comunica la antigua carretera del oriente con los barrios Ramajal, San Pedro y finalmente San Blas -que es donde ocurren la mayoría de los accidentes-. Aunque en su mayoría son motociclistas quienes se accidentan allí, carros, camiones y buses también lo han hecho.



De acuerdo con Ricardo Munevar, residente del sector, a esta vía la llaman así porque han ocurrido varios accidentes y algunas personas la han denominado así. Pared por la inclinación, y muerte porque ya han habido varios accidentes en este lugar y han habido en varios ocasiones personas fallecidas.



Cabe resaltar que, esa bajada es totalmente inclinada, y al final de esta se encuentra la iglesia Santa María de la Luz, que hace unos meses tuvo que poner muros de contención porque antes se estrellaban contra su estructura. Sin embargo, ese no es el único problema de esta vía, pues Munevar aseguró que el colegio José Acevedo Gómez esta muy cerca, razón por la cual muchos niños transitan la zona y pueden correr riesgos.



"Cuando se estrellan es directamente contra la iglesia que fue lo que sucedió en el último accidente que fue bastante sonado en los medios, el de la mujer que cayó sobre el techo de esta infraestructura. De hecho, después de ese accidente hubo otro pero afortunadamente nadie falleció", enfatizó Munevar.



Brayan Camilo Castro, también residente del sector, dijo que el problema de esa vía no es solo su inclinación, pues los frenos son propensos a recalentarse y se recalientan al nivel de esa bajada y la vía finaliza con una casa atravesada. Por eso, bajar frenando no es una opción, y lo que toca hacer es bajar en segunda o tercera y disminuir mucho la velocidad en ese tramo.



Ante esta problemática, habitantes del sector dicen que se ha propuesto poner reductores de velocidad, algo que al parecer es difícil debido a que esta calle es doble vía, y esos reductores afectarían también en gran medida a los carros que suben por ahí. No obstante, un residente explicó que también hay un problema en la cultura de conducción de las personas que a veces tienen exceso de velocidad, pero que la mayor parte de los accidentes son por fallas mecánica.



Por su parte, la Secretaría de Movilidad reportó que durante este año se han presentado dos siniestros viales allí, uno el 7 de junio donde murieron dos personas, y el 8 de junio cuando dos personas quedaron lesionadas.



"Se han venido realizando recorridos y reuniones con la comunidad. En estos encuentros se plantearon alternativas de las cuales, la que más avalan los residentes es la que contempla un cambio de sentido vial de la carrera 9C Este entre la calle 28 B sur y la calle 29 sur, dejándola unidireccional sentido Norte - Sur (subiendo), desviando el flujo que normalmente descendía por la carrera 9C por una de las vías del barrio, logrando con esto que se dirijan hacia la parte baja del sector por una vía menos pendiente y menos peligrosa", explicó la entidad.



REDACCIÓN BOGOTÁ