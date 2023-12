Así es la nueva división de Bogotá, por decreto que reglamenta el POT

La alcaldía de Bogotá acaba de reglamentar las 33 Unidades de Planeamiento Local (UPL) que quedaron establecidas en el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) y que reemplazan a las UPZ o Unidades de Planeamiento Zonal. Las nuevas figuras territoriales se establecieron por grandes zonas o puntos cardinales y serán las encargadas de adelantar los proyectos que permitirán crear las ciudades de 30 minutos dentro de la gran ciudad.



(Le puede interesar: ¿Seguir o acabar con el pico y placa en Bogotá? Expertos plantean solución)

En entrevista con EL TIEMPO, Felipe Jiménez Ángel, secretario de Planeación Distrital, habla de las funciones que tendrán las UPL y las siete gerencias que las articularán y coordinarán, y de los proyectos de infraestructura, de mobiliario y de servicios sociales que se deben ejecutar.



El costo de hacer esa ciudad de ciudades cercanas superará los 10 billones de pesos en los próximos 12 años, según Jiménez. “Eso es lo que hemos llamado 30 ciudades de 30 minutos, y eso es una inversión totalmente razonable en el marco fiscal a largo plazo”, afirmó el secretario de Planeación.

Facebook Twitter Linkedin

Felipe Jiménez Foto: Secretario de Planeación

La alcaldía acaba de reglamentar las 33 Unidades de Planeamiento Local (UPL) que quedaron establecidas en el POT. ¿Qué significa este paso?



Desde la expedición del POT, Bogotá le apostó a ordenar la ciudad en 33 Unidades de Planeamiento Local, 30 urbanas y tres rurales. La vida hoy, por más que vivamos juntos, por más que vivamos más de 8 millones de personas, es lejos, nos queda lejos el transporte, el colegio, el sitio donde nos recreamos… Creemos que la vida es mejor cerquita, cerquita de colegios, de centros de salud, corredores de transporte, ese es el objetivo de las UPL, buscar una ciudad más próxima, más inclusiva y más equitativa.



¿Qué parámetros se tuvieron en cuenta para determinar esas UPL?



En el POT se utilizaron parámetros históricos, geográficos, culturales, sociales, con el fin de organizar de una mejor manera a Bogotá. Las UPL tienden a ser las nuevas UPZ (hoy son 112), que en el pasado eran polígonos territoriales que solo servían para determinar la norma urbanística en cierta parte de la ciudad: las alturas, los usos, etcétera. ¿En qué avanzamos? En vez de que este instrumento sea un determinante de norma, lo que queremos es que sea un determinante de proyectos integrales, proyectos sociales, es un cambio y una innovación.



¿Por qué se crearon UPL por puntos cardinales o grandes zonas?



Para facilitar la gerencia de las inversiones en los proyectos que quedaron consignados decidimos organizar las 33 UPL en siete sectores, cardinales y geográficos. Esto con el fin de crear siete gerencias en la Secretaría de Planeación para que sean las encargadas de articular e implementar lo consagrado en los proyectos de proximidad.

Para implementar el POT decidimos hacer una reestructuración de la Secretaría y creamos una dirección encargada de sacar adelante estos proyectos. Está dividida en siete sectores, que serán siete gerencias encargadas de articular, coordinar y gerenciar los proyectos de proximidad.



(También: Estos son los sitios clave en la vía Bogotá-Girardot, en la temporada de fin de año)

¿Qué sigue a esta reglamentación?



Diseñamos y pusimos en marcha el marco normativo y regulatorio en la creación y la reglamentación de las UPL, y el siguiente gobierno tendrá el reto de sacar adelante los proyectos que plasmamos, que fueron trabajados por más de año y medio con la ciudadanía, no fueron sacados del escritorio o de un sombrero.



El POT no es un capricho, es una apuesta de ciudad de largo plazo y estamos concentrados en sacar la reglamentación que permita su implementación. El POT 190, para finalizar su reglamentación se demoró un poco más de 17 años. Esperamos terminar este mes con la mayor cantidad de reglamentación del núcleo central, hemos hecho una batería de reglamentación nunca antes vista en Bogotá.



¿Qué le toca hacer a la nueva alcaldía?



Estamos seguros de que Bogotá deberá seguir construyendo sobre lo construido y así le va a pasar al plan de ordenamiento, cada gobierno implementará lo plasmado en el POT, hará sus aportes dirigidos a mejorar la vida de los bogotanos y, en este caso, sacar adelante la proximidad, que no es un invento de este gobierno, sino un objetivo de las grandes ciudades.



El objetivo es que en las UPL se desarrollen los 160 proyectos integrales de proximidad, ¿qué tipo de proyectos son?



Hoy, diferentes entidades distritales, como el IDU, la Unidad de Mantenimiento Vial, las alcaldías locales, incluso la Secretaría de Hábitat, pueden hacer calles en un mismo barrio de forma separada y puede haber dos entidades construyendo parques. ¿A qué le apuesta la proximidad? A que todas las entidades, articuladas en una gerencia, hagan un solo proyecto, que nos pongamos de acuerdo en cuáles calles vamos a arreglar, cuáles son los andenes, los parques y qué centro vamos a construir…



Identificamos dentro de los barrios cuáles son esos corredores vitales para la ciudad, corredores comerciales, corredores transitados, corredores donde está la vida barrial. Con ellos diseñamos la mejor forma de mejorarlos y potenciarlos en dos vías: en una primera, sacar adelante proyectos de infraestructura que siempre son requeridos, mejorar las calles. Que quedó plasmado un instrumento que se llama Calles completas, para que nunca más pase que construyamos el andén, pero la calle no, que construyamos la calle, pero los andenes no. Vamos a construir de paramento a paramento, calles completas, vamos a mejorar los parques y a recodificar el espacio público.



Y la segunda estrategia es sacar adelante equipamientos y servicios sociales, porque de nada sirve que construyamos buen espacio público, buenas vías, buenos parques, si no tenemos servicios sociales cerca de las personas. Los proyectos de proximidad son: mejoramiento de espacio público y de infraestructura tradicional, para que podamos construir los servicios sociales que demanda la gente.

Facebook Twitter Linkedin

Lo que se busca es que Bogotá se la ciudad de los 30 minutos. Foto: Mauricio Moreno. EL TIEMPO

Cómo se financiarán los PIP y en cuánto tiempo podemos hablar de una Bogotá de los 30 minutos?



Las inversiones plasmadas son a largo plazo, no podemos ser ingenuos y pensar que Bogotá será una ciudad de 30 minutos de un día para otro, se necesitan inversiones y trabajo cualificado y de largo aliento. ¿Cómo se va a financiar? Les vamos a decir a todas las entidades que en adelante no invirtamos de forma individual o sectorial, apostemos a construir proyectos de proximidad, hagamos todos una vaca, un convenio, pongamos todos en el pote, para que, de forma rápida, coordinada y articulada, podamos que hacer inversiones conjuntas para lograr ese objetivo que es la proximidad.



¿Hay algún estimativo del costo de todo eso?



Hacer una ciudad y lograr corregir las brechas sociales es una inversión bastante necesaria, estratégica y cuantiosa, que les cambiará la vida no solamente a los habitantes del territorio sino a todo Bogotá. Estimamos más de 10 billones de pesos durante los próximos 12 años.



¿Es lo que nos costará crear todas esas ciudades dentro de la gran ciudad?

Eso es lo que hemos llamado 30 ciudades de 30 minutos, y eso es una inversión totalmente razonable en el marco fiscal a largo plazo.

¿Las UPL no reemplazan a las 20 localidades, por ahora, pero ese es el fin?



La creación o modificación de las localidades es una competencia del Concejo y si el Concejo quiere dar esa discusión, en su sabiduría y competencia, es el que la puede tomar.



¿Al haber siete gerencias, no hay un choque con las localidades?



Es una forma de mejorar la coordinación entre el Distrito. Las gerencias de Planeación no serán alcaldes locales y nunca hemos querido que eso pase. Las gerencias estarán pendientes de coordinar un proyecto o dos procesos de proximidad, el alcalde local tiene más de 200 funciones y las seguirá haciendo.



Lo mismo puede pasar con la Secretaría de Gobierno, que orienta políticas de las localidades...



¿Cuál es el reto? El POT de Bogotá, implementado en sus 12 años, requiere una inversión de 193 billones de pesos. Para la proximidad creemos que la mejor forma de coordinar proyectos locales es a través de gerencias sectoriales para que dejemos a cada quien en lo suyo, sino que cada quien en lo de todos, en la proximidad.

Los decretos que crean las UPL

Decreto 517 del 3 noviembre de 2023:

Reglamenta las Unidades de Planeamiento Local - UPL de Fontibón, Engativá, Tabora y Salitre que conforman el sector de Occidente.



Decreto 524 del 9 noviembre de 2023:

Reglamenta las Unidades de Planeamiento Local - UPL Lucero, Rafael Uribe. San Cristóbal. Tunjuelito y Usme Entrenuhes, que conforman el sector Sur Oriente.



Decreto 525 del 9 noviembre de 2023:

Reglamenta las Unidades de Planeamiento Local - UPL Suba, Rincón de Suba y Tibabuyes, que conforman el Sector Noroccidente.



Decreto 557 del 23 noviembre de 2023:

Reglamenta las Unidades de Planeamiento Local - UPL Britalia, Toberín, Usaquén, Niza y Torca, que conforman el Sector Norte.



Decreto 573 del 29 noviembre de 2023:

Reglamenta las Unidades de Planeamiento Local -UPL Surnapaz, Cuenca del Tunjuelo y Cerros Orientales, que conforman el Sector Rural.



Decreto 574 del 29 noviembre de 2023:

Reglamenta las Unidades de Planeamiento Local - UPL del Centro Histórico, Teusaquillo, Restrepo, Puente Aranda, Barrios Unidos y Chapinero, que conforman el Sector Centro Ampliado.

GUILLERMO REINOSO RODRÌGUEZ

EDITOR DE BOGOTÁ

En X: @guirei24