Bogotá en el último año se ha vuelto una ciudad en obra. Corredores como la avenida 68, la autopista Norte y la avenida Ciudad de Cali están en un proceso de grandes transformaciones que implican cerrar algunas de sus calzadas, lo cual inevitablemente afecta el tráfico.



Pero, ¿qué ha pasado con las vías o los tramos que no cuentan con ninguna obra y aun así presentan trancones a diario? ¿Su tráfico ha aumentado porque los ciudadanos están evitando tomar los corredores que están en construcción?



Por ejemplo, Hernando, quien es conductor de una aplicación de transporte desde hace más de dos años, aseguró que desde hace más de seis meses no transitaba por la avenida 68 porque “creía que por las obras y el cierre de los carriles iba a estar colapsada”. Por lo tanto, prefería tomar la carrera 30 o la avenida Boyacá, además de que “el Waze siempre le indicaba rutas alternas a la 68”.



Hace unas semanas pasó nuevamente por este corredor, característico por estar en obra en la mayoría de sus tramos, y concluyó que “el tráfico está incluso más suave que antes de que iniciaran a cerrar los carriles”.



En el grupo 4 del proyecto Avenida 68 se construirá un nuevo ciclopuente para el paso seguro de ciclistas y peatones.

Las cifras del Observatorio de Movilidad de Bogotá, no obstante, muestran que la velocidad sí se ha afectado tanto en los corredores intervenidos como los que no.



Es el caso de la avenida 68, entre las 3 y las 4 p. m., donde se pasó de registrar una velocidad promedio de 26,5 km/h (en enero de este año) a registrar 19,3 km/h en la tarde de ayer, en el tramo ubicado entre la avenida Suba y la calle 26.



La disminución en la velocidad también se evidenció en el sentido contrario (de la calle 26 a la avenida Suba), pues en casi seis meses se pasó de tener una velocidad promedio de 27,2 km/h a registrar 20,8 km/h.

Las vías sin obras

Ahora bien, si se evalúa la velocidad de ciertos tramos o vías que no están en obra también se puede evidenciar una disminución en el último semestre.



En la avenida Caracas, por ejemplo, entre las calles 26 y la 80 se pasó de registrar 19,6 km/h en enero a 16,7 km/h ayer. En sentido contrario (desde la 80 hasta la 26), se pasó de 21,4 a 19,5 km/h.

Trancón en la avenida NQS.

Cabe resaltar que este corredor se encuentra en obra en la localidad de Usme, donde se planea una extensión de la vía que tiene un avance del 52 %.



Otra de las vías que no cuenta con obras en la mayoría de sus tramos es la carrera 30, la cual pasó de tener una velocidad promedio de 27,4 km/h a registrar una de 25,2 km/h, en el trayecto entre las calles 100 y 26.

Este fenómeno, según José Stalin Rojas, director del Observatorio de Logística y Movilidad de la Universidad Nacional, puede ser producto de que muchas personas prefieren tomar otros corredores a los que presentan cierres.



Sin embargo, hay otros tramos que simplemente siempre se han caracterizado por tener trancones, como es el caso de “la carrera séptima desde la 152 hasta la calle 26, que recibe un tráfico tradicional porque no hay otra alternativa, y generalmente está en colapso permanente”.



El experto recalcó que hay vías que reciben la desviación de tráfico de aquellos tramos que están en construcción. “Por ejemplo, la carrera 17 entre las calles 45 y 80, y la carrera 24 entre las calles 63 y 80. En estas sí se ha aumentado el tráfico como consecuencia de las obras”, dijo.



Hay que cuidar mucho que no haya bloqueo en las intersecciones. Que los incidentes, varados o choques simples se levanten rápidamente

TWITTER

Rojas añadió que por eso es fundamental que las empresas informen a los ciudadanos los planes de gestión del tráfico que se manejan en las vías que tienen cierres, pues estos ayudan a mejorar la movilidad en estos corredores y, asimismo, les permite a los conductores decidir la mejor opción para sus trayectos.



Por su parte, Darío Hidalgo, profesor de la Universidad Javeriana, aseguró que varias de las vías que se caracterizan por un alto tráfico estén en obra o no, son las que tienen una salida o entrada a la ciudad, como es el caso de la calle 80, la cual tiene una velocidad promedio de 20,4 km/h entre la avenida Caracas y el puente de Guadua.



“Una medida que se podría implementar para mitigar el tráfico es cuidar mucho que no haya bloqueo en las intersecciones. Que los incidentes, varados o choques simples se levanten rápidamente. Este factor es especialmente grave en corredores saturados como la calle 80”, explicó Hidalgo.



También dijo que se debe pensar en "la eliminación de los cuellos de botella", los cuales en la calle 80 se ven en tramos como "el sector del Quirigua y el acceso del patio taller del portal de TransMilenio, y el punto del puente Guadua. En ambos hay que hacer una intersección a desnivel".

