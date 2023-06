Los equipos de fútbol bogotanos de Millonarios y Santa Fe tendrán un nuevo estadio. Hará parte de un complejo para la recreación, el deporte, la cultura, el comercio y el esparcimiento que se construirá en esa zona céntrica de Bogotá.



Se trata del proyecto de renovación urbana de todo lo que es hoy el parque recreodeportivo de El Campín y se construirá a través de una asociación público privada (APP) y que se espera quede aprobada este año.



La iniciativa acaba de superar la fase de validación, con algunos condicionantes, y solo faltan los trámites ante las secretarías de Planeación y Hacienda. Ya cumplió con la prefactibilidad y la factibilidad.



EL TIEMPO conoció los diseños de esta iniciativa y en ellos se contempla la construcción de un estadio con capacidad para 45.000 personas y que contará con todas las características exigidas por la Fifa, entre ellas personas cómodamente sentadas, amplias entradas y pasillos y palcos. La construción no afectará la programación de los partidos.



Tendría capacidad para unas 45.000 personas. Foto: Render Idrd

El actual escenario fue inaugurado en agosto de 1938, es decir, hace cerca de 85 años, y tenía capacidad para 10.000 personas y luego fue ampliado para 35.000.



En ese polígono, comprendido entre la NQS y las diagonales 61b y 61c y las calles 53b bis y 57a, habrá también amplias zonas verdes, espacio público, un auditorio para la Orquesta Filarmónica —con capacidad para 2.500 personas—, un gran centro comercial y un área administrativa del distrito. Además, el actual Movistar Area, el escenario de conciertos.



“La propuesta es el cambio de todo el polígono del Campín, exceptuando lo que ya está en concesión, que es el Movistar Arena”, dice Javier Suárez, subdirector técnico de parques del Instituto de Recreración y Deportes (IDRD), quien afirma que hoy “no hay ningún proyecto como este, ni medianamente parecido en Colombia ni en América Latina”.



Los encuentros de fútbol no se verán afectados mientras se construye el nuevo estadio. Foto: @JuanDiegoBuitrago

“Lo concebimos como un proceso de renovación urbana, para recuperarlo, con el fin de que ese sector hostil del centro de la ciudad tenga vida. Es lo que hoy sucede en el mundo, que un estadio no es solo para partidos o conciertos, sino que se puede visitar, caminar, tiene restaurantes, cafés, comercio”, explica Suárez. De hecho, el proyecto quedó contemplado en el POT.



El costo total del complejo es de 2,4 billones de pesos, incluida la construcción —proyectada en 950.000 millones—, operación y mantenimiento durante la concesión. “Ya se tiene el opex y el capex. Eso lo hizo la validación”, explica Suárez.

El partido de Millonarios y Peñarol tuvo que ser suspendido por las fuertes lluvias. Foto: Néstor Gómez. EL TIEMPO

El proceso de validación comenzó en diciembre pasado y lo hizo un consorcio conformado por las firmas EY ( Ernest and young ), Antea y Duran y Osorio, contratado por el Instituto. Este evalúo la viabilidad jurídica, financiera, técnica y el modelo de negocio.



Lo que sigue ahora son las aprobaciones en la Secretaría Distrital de Planeación y la certificación de las obligaciones contingentes y el aval del modelo financiero en la Secretaría de Hacienda. Luego deberá ir al comité de APP una instancia final de la alcaldía, la publicación y la firma del contrato.



“Esta ruta la queremos hacer en este medio año que nos queda”, afirma el subdirector técnico de parques del IDRD.



Esta información se conoce luego de que se hizo evidente en un partido la afectación de una zona de la grama de la cancha y de las alertas por el estado de la infraestructura del estadio y de la cubierta.

GUILLERMO REINOSO RODRÍGUEZ

EDITOR DE BOGOTÁ

En Twitter: @guirei24

