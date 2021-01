Así es el drama de los comerciantes que siguen en cuarentena

Ante el anuncio de la Alcaldesa de Bogotá, Claudia López, en el que expresó que terminarán la cuarentena sectorizadas, pero continuará por Unidades de Planeamiento Zonal (UPZ) desde el 30 de enero y el 12 de febrero, comerciantes de los sectores más afectados le piden que reconsidere la medida, o se verán obligados a desobedecer, aún con el riesgo de contagio.

Desde la noche del pasado 28 de enero, los dueños de establecimientos de comercio de las UPZ en las localidades de Suba, Engativá, Fontibón, Kennedy y Usaquén alzaron su voz de protesta ante estas medidas, pues, según ellos, no resisten a un cierre más.



"Yo llevo 16 años con esta peluquería. Había hecho un gran negocio con 30 empleados que se llevaban un diario para sus familias. Con los cierres del año pasado me quedan apenas 14 empleados porque a duras penas nos entra el 30 por ciento de lo que antes se generaba, pero sobrevivimos con lo que se hizo en diciembre. Pero, con estos nuevos cierres nos vamos a ver obligados a declararnos en banca rota y terminar con el negocio", contó Salvador Martínez, dueño de la peluquería Salvador y Yubely, ubicada en la UPZ Fontibón centro.



(Además: ¿Quiere saber por qué su barrio tiene que entrar en cuarentena?)



Y añade, "no estamos de acuerdo con las medidas y por eso desde ayer salimos a protestar, para que reconsideren la posición del Distrito. Necesitamos que nos escuchen porque las deudas que hemos adquirido son muchas y no aguantamos más, estamos reventados".



A este pedido se ha unido la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco) quienes expresaron que "es necesario entreguen ayudas reales que compense el no funcionamiento en un mes en el que también históricamente los empleados tampoco tienen dinero como lo es enero. Entre otras cosas, necesitan subsidio para gastos fijos y esenciales como los arriendos, servicios públicos y nómina. Además, es evidente que si los empresarios no tienen dinero para los gastos mínimos,tampoco lo tendrán para los impuestos", según dijo Juan Esteban Orrego, director de Fenalco Bogotá.



Sin embargo, el Distrito ha tomado estas decisiones por la velocidad de contagio que se ha incrementado, siendo que el 29,3% de los casos por covid-19 reportados en Colombia se encuentran en Bogotá D.C. con un total de 605.731 casos de los cuales 3.147 fueron confirmados el 28 de enero de 2021.



No obstante, para los comerciantes esto parece no ser lo suficientemente grave, como si lo es el cierre de sus negocios. "Es que si no me mata el covid, me mata el hambre. Yo debo desde el año pasado el arriendo de mi local. Llegué a un acuerdo con el dueño del lugar, pero ahora con qué le voy a pagar, y con qué le voy a dar de comer a mi familia. Estoy cansado de pedirle prestado a todo el mundo, y no tener con qué devolver esa plata", dijo Antonio Peña, dueño de la lavandería Corinto, ubicada en el barrio la Gaitana.



Ante esto, los dueños de los establecimientos concuerdan en que, "nos dejen trabajar, por lo menos, hasta la 1:00 p.m., así sea medio día que uno consiga levantar algo de plata. (...) No estamos desconociendo que hay un virus mortal, le estamos pidiendo a la Alcaldesa que no mande a más familias sin comer, porque eso es lo que pasa con estos cierres. Nosotros protestamos estos días, pero si abrimos sin autorización nos van a dar una multa que tampoco vamos a tener con qué pagar, pero es que no hay de otra", finalizó Ana Fajardo, dueña de la papelería Cedritos en la localidad de Usaquén.

Para seguir leyendo:

-Comerciantes de Bogotá se resisten a nueva cuarentena y protestan



-Las medidas de seguridad que habrá en las UPZ con cuarentena



REDACCIÓN BOGOTÁ