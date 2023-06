Bogotá se ha convertido en una ciudad donde el crimen evoluciona cada vez más rápido y eso implica que los bandidos incursionan en nuevas técnicas para camuflarse en la sociedad y dar grandes golpes.



Este sería el caso de un grupo de lujosos carros que estarían siendo usados por ladrones para infiltrarse en los conjuntos residenciales más prestigiosos y asaltar las viviendas que permanecen solas.

Según las denuncias ciudadanas que ha recibido este diario, se han visto por Bogotá carros de las marcas BMW y Mercedes-Benz y camionetas de alto cilindraje pasearse por exclusivos barrios, ingresar a condominios asegurando que harán una visita, entrar con permiso de los guardas de seguridad y, luego, salir campantes con los botines que recolectan de los apartamentos.



En EL TIEMPO le contamos cómo funciona esta modalidad de robo para que luego no tenga que decir ‘a mí también me pasó’.



La garita de seguridad

Damián Álvarez* es un docente y funcionario público que reside en el barrio Colina Campestre, en Suba.



Hace unos meses fue víctima de un millonario robo dentro de su apartamento que, hasta el día de hoy, no ha podido ser resuelto por las autoridades debido a los sofisticados métodos que usaron los ladrones.

El robo supero los 150 millones de pesos. Foto: Archivo Particular

Los videos de seguridad del conjunto residencial, a los que tuvo acceso la víctima, revelaron el modus operandi de la banda criminal.



“Ellos ingresaron al conjunto por la portería de atrás y al parqueadero de visitantes. No hubo mayor control para el ingreso y una vez parquearon fingiendo que conocían el conjunto. Se bajaron y empezaron a merodear por todo lado hasta que se lograron meter por una de las escaleras de seguridad”.



Como en una película de acción, a los ladrones se les complicó el asalto en medio de la operación. Los videos de seguridad permiten ver cómo los delincuentes entran en desespero al darse cuenta de que en el conjunto de apartamentos al que habían ingresado todas las puertas solo se podían abrir con la huella de los propietarios y que las cerraduras eran eléctricas y de seguridad. El robo, casi había fracasado.



Pero los criminales convirtieron el lujoso BMW blanco con el que entraron al conjunto en una plataforma para crear una escalera humana y ascender a uno de los apartamentos ubicados en el segundo piso. La ventana de ingreso fue el balcón que colindaba justo con el parqueadero de visitantes, donde al parecer cualquiera que logre pasar la portería tiene acceso.



Lo que encendió las alarmas no solo del profesor, sino de los habitantes del exclusivo edificio no fue el robo, sino que todo ocurrió ante la mirada de los guardas de seguridad. Justo frente a la ventana por donde ingresaron los ladrones se ubica una garita de seguridad, donde, por lo general, hay un guarda. Esa noche nadie estaba presente allí.



El robo superó los 150 millones de pesos, entre billetes de diferentes denominaciones y nacionalidades que había en la caja fuerte, joyas, documentos y artículos de valor. A la fecha, el caso sigue sin resolverse.



Una visita inesperada

Aunque usando una camioneta de lujo de alto cilindraje, como las que utilizan empresarios y altos funcionarios, a Juliana y Andrés* también los usaron para cometer un robo. Esta vez en plena calle 94, uno de los epicentros de la vida nocturna de la ciudad y donde están algunas de las edificaciones más costosas del país.



En este caso, el modus operandi fue similar, pero implicó una llamada de autorización de una familia que nada tenía que ver con el robo. “Estábamos esperando una visita familiar ese día. Sobre las 8 nos llaman de la portería para que autorizáramos el ingreso de una camioneta, nosotros podemos ver desde el citófono la cámara de la puerta del parqueadero y el carro que iba a entrar era el mismo de mi papá. No vimos las placas y autorizamos de afán”.

. Al parecer, es una banda que hurta exclusivamente cajas fuertes. Foto: Archivo Particular

En esta historia hay varios elementos que preocuparon a los propietarios y a las autoridades: las víctimas ya habían sido identificadas y por alguna razón los delincuentes sabían que habría una visita en el apartamento y que el invitado llegaría en una camioneta con características particulares.



En ese robo, las víctimas no fueron Juliana y Andrés*, pero ellos, sin saberlo, abrieron la puerta a los ladrones que se robaron de un apartamento de la torre vecina otra caja fuerte. Al parecer, es una banda que hurta exclusivamente estos elementos y que pasa inadvertida por la delicadeza con la que actúa y la caracterización que usan para que guardas de seguridad no se atrevan a cuestionar su ‘prestigio’.

La operación se culminó en menos de 15 minutos, según quedó en el registro de seguridad del edificio. Los malandros salieron en breve, pues ya sabían que era lo que querían extraer del apartamento al cual ingresaron sin forzar ni puertas ni ventanas.



“Pasaron como 20 minutos y mi papá nada que subía al apartamento, lo llamamos y nos dijo: ‘ya voy llegando’, pero nunca aclaró a dónde porque todos creímos que él ya había entrado”.



Lo cierto fue que al hombre que autorizaron nunca fue el invitado, y cuando el real llegó, nadie le pidió autorización. Se suponía que ya estaba aprobado por los residentes y que había entrado y salido.



Un caso similar a este también ocurrió en el sector de El Salitre cuando en medio de una ola de robos de viviendas entre enero y febrero de 2023, también apareció en la escena uno de estos vehículos de alta gama. Hasta la fecha, las autoridades tampoco han dado respuesta sobre este caso.

*Nombres cambiados por seguridad de los denunciantes.

JONATHAN TORO ROMERO

REDACCIÓN BOGOTÁ

Twitter: @ToroRomeroJ