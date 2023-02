Residentes del barrio El Carmelo, en la localidad de Kennedy denuncian que están viviendo una crítica situación, debido a que los contenedores de basura se han convertido en el lugar donde los expendedores guardan y venden estupefacientes desde la mañana hasta la noche.



Vecinos le solicitan a la Uaesp retirar esas canecas de basura.



Según un residente del sector esta es una situación que se viene presentando hace varios meses, y los shuts de basura no están siendo utilizados para lo que deberían, ya que no solo son el lugar para camuflar drogas, sino el sitio donde permanecen loa habitantes de calle consumiendo estupefacientes y también, hacen sus necesidades.



Una de las preocupaciones de la comunidad, es que los contenedores de basura donde está pasando esto, están al lado de un paradero donde varios menores de edad esperan el transporte público para ir a estudiar.



"Además, estos shuts han generado unos fuertes olores, ya en varias ocasiones la comunidad ha pedido a la Uaesp retirar estos shuts porque no están cumpliendo con la función, sino que han generado una problemática de seguridad e insalubridad", dijo un líder del sector.



Además, los residentes denuncian que no hay presencia de las autoridades, por lo que es de día y se noche que se presentan estas situaciones.



REDACCIÓN BOGOTÁ