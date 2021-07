A paso lento avanza obra de la troncal de la av. 68

La construcción de la troncal de TransMilenio por la av. 68 es una de las obras con más inversión en la ciudad, pero al pasar por este corredor vial no hay indicios de que esta obra se esté adelantado como estaba estipulado desde un inicio. Aunque el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) había manifestado que los trabajos se empezarían a hacer durante el primer trimestre del año, decisiones distritales han hecho que estos se frenen.



Hace un mes, la Personería de Bogotá le solicitó al IDU parar la tala de árboles porque los contratistas de la obra adelantaban tareas con autorización de la Secretaría de Ambiente mediante circulares emitidas en el 2019, pero estas fueron objetadas por un sector de la ciudadanía.

En ese momento, el IDU, contratistas, Secretaría de Ambiente y el Jardín Botánico hicieron un nuevo inventario de los árboles y manifestaron que se podía reducir en un 30 por ciento la tala propuesta inicialmente.



“Con los contratistas comenzamos a hacer ese nuevo ejercicio. Se empezó a hacer inventario de todos los árboles. Le volvimos a presentar a la Secretaría de Ambiente una solicitud para modificarla”, dijo Diego Sánchez, director del IDU, y agregó que con esta revisión el número de árboles por talar pasó de 2.050 a 1.320.



Aunque los contratistas de la obra seguían adelantando trabajos porque tenían resoluciones emitidas por la autoridad ambiental, la Personería manifestó que se debían parar los procesos hasta tener aprobado un nuevo plan de tratamiento silvicultural.

¿Cómo va el arbolado?

Con esta decisión, el calendario estipulado desde un principio empezó a correrse. Al nuevo inventario de árboles se le sumó la espera para obtener el aval de la autoridad ambiental.



La construcción de la troncal de la avenida 68 contempla nueve tramos. La Secretaría de Ambiente le manifestó a este diario que el cuatro, siete y nueve ya tienen resoluciones aprobadas.



“Para los tramos uno, cinco y ocho se están elaborando las respectivas resoluciones, para así finalizar el proceso, el cual está proyectado para finales de este mes”, indicaron desde la entidad, y agregaron que las de los tres tramos restantes podrían estar saliendo para los primeros días de agosto.

Cuando el contratista recibe estas aprobaciones tiene dos opciones. Una, acogerlas de inmediato y renunciar a los términos para dejarlas en firme, o presentar algún recurso ante la Secretaría de Ambiente.

“La mayoría está renunciando a términos porque no queremos dilatar más esto, y comenzaremos el ejercicio”, dijo Sánchez.



La Secretaría de Ambiente hizo unos cambios adicionales a la propuesta inicial presentada. El IDU tendrá reuniones con la Personería para presentar estas nuevas resoluciones y le solicitará que acompañe el proceso de socialización con la comunidad. Además de encuentros con la población aledaña a la zona, también se dispondrá en la página web del IDU la programación de las talas de árboles, especificando hora y razones de los procedimientos.



Una vez se termine la construcción de la troncal, que está proyectada para entregarse en el 2025, la av. 68 tendrá 4.718 árboles, 1.218 más de los que tiene en la actualidad este corredor.



Si bien el tema ambiental está a punto de solucionarse, hay un tramo que no ha podido pasar la etapa de construcción. Este es el tramo siete, que está en la Floresta.



El punto de discusión en esta zona se debe a un puente que se construirá para el paso de la flota de TransMilenio. Aunque su construcción permitiría tener un tráfico más fluido, la comunidad ha manifestado no estar de acuerdo con esto porque podría generar impactos negativos en términos urbanísticos y de seguridad.

No obstante, para no hacer cambios en los diseños, que tomarían más tiempo, las entidades distritales han explicado que esta obra tendrá equipamientos para aprovechar el espacio público y diseños urbanos que no generarán este tipo de impactos.

Retrasos

Estas decisiones y procesos administrativos hicieron que se generaran retrasos en el inicio de las obras. Los contratistas, desde la decisión de la Personería, han realizado adecuaciones de redes públicas, demolición de separadores para adecuar la ciclorruta y también alistaron los planes de manejo de tráficos, que incluyen el mantenimiento de vías secundarias para hacer desvíos.



Este panorama ha hecho que no se pueda generar la cantidad de empleo proyectado. Son cerca de 1.219 empleados los contratados por obra e interventoría. No obstante, según cálculos del IDU, esta obra podría llegar a generar 30.000 empleos, aproximadamente.

“No es un tema de capacidad, sino de la inercia de la obra”, explicó Sánchez, y manifestó que en tres semanas esta estará avanzando más rápido con hombres y maquinarias sobre la vía. En el transcurso de la próxima semana se llevarán a cabo reuniones con los contratistas para definir planes de trabajo y resolver inconvenientes que han surgido.



Algunos contratistas de la obra han expresado que dentro del contrato no estaba estipulado cambiar el inventario del arbolado, pero esto no ha generado sobrecostos para el Distrito.



Si bien ha habido demoras en el inicio de los trabajos, se estima que por los plazos establecidos desde un inicio se pueda recuperar tiempo. Hasta ahora no se han pedido plazos adicionales, por lo que tampoco se están presentando gastos que no estaban estipulados.

Impactos

Esta obra contará con sistemas urbanos de drenaje sostenible, que permitirán reducir el estancamiento del agua sobre la vía y redistribuirla a zonas vegetadas. También se tiene previsto que el corredor tenga 54.000 m² de jardineras. Una de las propuestas que le está haciendo la comunidad al IDU es que se puedan plantar arbustos sobre los sistemas de drenaje y en las jardineras que no sobrepasen los 10 m de altura.



Esta obra se iniciará en la autopista Sur y finalizará en la cra. 7.ª con calle 100, una longitud de 17 kilómetros. Se calcula que su operación podrá movilizar a 35.000 pasajeros por hora.



Esta troncal tendrá conexiones directas con la autopista Sur, av. de las Américas, calle 26 y con la cra. 7.ª cuando esté el corredor verde.



GABRIEL GONZÁLEZ

REDACCIÓN BOGOTÁ

@GGONZALEZCA