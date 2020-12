Así avanza la investigación por accidente en Ciudad Bolívar

Aún quedan muchas dudas sobre la tragedia ocurrida la mañana del viernes 25 de diciembre en el barrio Pinos del Sur, en la localidad de Ciudad Bolívar, en la que un camión cisterna que perdió el control arrolló un automóvil en el que se movilizaban una mujer, sus cuatro hijos y un hombre, conductor de una aplicación.



En el hecho murió de manera instantánea el piloto, identificado como Nilson Ramírez Tovar, y resultaron heridos el resto de ocupantes, que fueron trasladados de urgencia al hospital de Meissen. Allí llegó sin signos vitales un menor de cinco años, Samuel David Chilatra.



Una mujer que presenció el hecho, y que prestó su ayuda a los heridos, aseguró que el camión “se volcó en la curva, dio cuatro vueltas, cayó sobre el carro. Lo único que les dije a mis hijos fue: ‘quédense sentados’; salí corriendo, intenté sacar a la niña, la niña volteaba sus ojitos, le dije: ‘mami, cálmate, cálmate’; abrimos la puerta del lado derecho, sacamos a la señora, la señora se bajó consciente”, narró la testigo.



Uno de los más graves fue un menor de dos años a quien trasladaron a la UCI pediátrica del Meissen, pero quien pese a los esfuerzos por salvarle la vida, falleció horas después. Su nombre era Daniel Jerónimo.



La madre, su hija y otro menor de edad están recuperándose de sus heridas. En diálogo con Citynoticias Fin de Semana, el padre de esta familia, William Chilatra, quien trabaja como guarda de seguridad, explicó cómo se enteró de los hechos.



“Mi esposa me llamó cuando venía en Candelaria, que ya iba llegando; me puse a hacer el desayuno y después de un rato me volvió a llamar toda agitada y me dijo que habían tenido un accidente, que los niños no le respondían. El hijo de 14 años estaba en cirugía de tobillo, estamos esperando que sean dados de alta”, narró el hombre.



Aunque las investigaciones ya están en manos de las autoridades –por un lado, de la Policía de Tránsito de Bogotá, y, por otro, en la Fiscalía General de la Nación–, algunos testigos del accidente han manifestado que el conductor del camión estaba conduciendo a alta velocidad y que por la dificultad de la curva, no pudo controlar el automotor.



El general Carlos Rodríguez, director de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional y quien fungía como director de Tránsito de la institución hasta este 24 de diciembre, explicó que se están adelantando todas las investigaciones para determinar las razones que generaron el accidente.

Mientras tanto, el conductor del camión, Jeisson Andrés Herrera, de 26 años de edad, está siendo atendido en la clínica Médica de Kennedy. Tras algunos procedimientos quirúrgicos, se encuentra estable y en observación por ortopedia. Deberá responder por los delitos de homicidio culposo.



Aún no se ha revelado el examen de alcoholemia que se le practicó a este hombre. No obstante, EL TIEMPO confirmó que tiene una deuda de $ 1’500.000 por distintos comparendos.

Desde la Fiscalía General de la Nación explicaron que ya se realizaron los actos urgentes sobre este caso y que, además de eso, se están adelantando otras acciones.

“Se solicitarán cámaras privadas y públicas. Que se realicen labores de vecindario para obtener testigos de los hechos. Que se verifique la validez y vigencia de la licencia de conducción del camión cisterna. Reconstrucción de los hechos en tercera dimensión (3D)”, informaron desde el ente de investigación

