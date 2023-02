Otro episodio de violencia contra la mujer estremece a Bogotá. En una calle del barrio Villa del Rincón, de la localidad de Suba, fue agredida con arma de fuego una joven de 25 años, identificada como Jycela Andrea Martínez.

Según las primeras versiones de los vecinos, en una esquina había un grupo de personas departiendo en horas de la noche del pasado 4 de febrero. Sin embargo, en un momento se acabó la tranquilidad porque se originó una gresca.



“Estábamos entre las cobijas cuando pasó todo eso. Nosotros escuchamos por ahí unos cinco tiros y, claro, ahí quedamos sentados del susto, porque también se escuchaban gritos, botellas y gente discutiendo”, comentó una ciudadana para el medio local ‘Q’hubo’.

Facebook Twitter Linkedin

La mujer recibió impactos de bala. Foto: Redes sociales

Una vez la Policía del CAI fue alertada, uniformados arribaron a la calle para trasladar a la joven que había sido herida con cuatro impactos de bala. Pese a que intentaron llevarla al Hospital de Suba, en el recorrido falleció.



De acuerdo con el diario citado, el sujeto que disparó escapó por los callejones del barrio, por lo que hasta el momento no ha sido capturado responda por la muerte de la joven.

(Le recomendamos: Turquía: encuentran con vida a colombiana que había desaparecido tras terremotos).

El principal sospechoso es su pareja sentimental. La familia aseguró para ‘Blu Radio’ que el hombre tiene varias anotaciones por hurto, fabricación y porte de armas e incluso había pagado una pena en la cárcel. La Policía de Bogotá no ha emitido parte oficial del suceso.



“Descansa en paz. Solo te pido que con tu espíritu sigas guiando por un buen camino a tu hijita y toda tu familia. Dales mucha fortaleza para seguir adelante sin tu ausencia”, expresó una de sus allegadas por medio de redes sociales.

Familiares le dieron el último adiós a mujer asesinada en Tunjuelito

Se llevaron a cabo las exequias de la joven, de 26 años, que fue asesinada en la localidad de Tunjuelito tras ser citada por su expareja para hablar del hijo que tenían en común.



“Hicimos varios llamados desde 2018, pero no hubo acompañamiento. No hubo alguien que la supiera dirigir a ella para manejar esta situación. (…) Es muy negligente la ley de este país. La Policía no hace el acompañamiento, no hay rutas para proteger a la mujer”, señaló Paola Cardona, madre de la víctima, quien dice que habían solicitado medidas de protección antes, pero no les prestaron atención.

(Además: Asesinan a futbolista austriaco en plena calle: hombre le disparó en la cabeza).

Facebook Twitter Linkedin

El feminicidio se produjo en Tunjuelito. Foto: EL TIEMPO

A partir de información de la familia, habían tenido una relación sentimental por ocho años, la cual finalizó en los últimos meses. El sujeto presuntamente la engañó con el pretexto de hablar sobre su pequeño, de siete años.



Una vez se produjo el encuentro, la hirió de gravedad. Por el suceso, los residentes de la zona acudieron de inmediato para socorrerla y detener al agresor. Varios incluso intentaron lincharlo.

(Siga leyendo: Pareja murió en un vehículo por posible inhalación de monóxido de carbono).

Según la Fundación Feminicidios Colombia, 25 mujeres han sido asesinadas durante este 2023.

Recuerde que para denunciar violencias basadas en género puede comunicarse a las líneas de la Fiscalía General de la Nación en el número a nivel nacional 018000919748, desde su teléfono celular marcando el 122 o en Bogotá en el 601 5702000.



También puede hacerlo mediante la línea 155 de orientación a mujeres víctimas de la violencia de la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer y Policía Nacional o marcando el 123.

También puede leer:

- El coctel mortal que habría causado la muerte de sacerdote en Medellín.

- El drama de joven dejada inconsciente en andén al tomar taxi: 'Me quitaron todo'.

- Jorge Bermúdez revela cómo le hicieron 'paseo millonario': esta suma le hurtaron.

- El terror que vivió camionero al ser secuestrado en retén de falsos policías.