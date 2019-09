Arranca proceso para la licitación del sistema de bicicletas públicas

La Administración Distrital publicó los prepliegos de condiciones para la licitación del Sistema de Bicicletas Públicas, que busca dar vía libre al alquiler de bicicletas en el marco del aprovechamiento económico del espacio público en el nororiente de la ciudad.

Los documentos fueron publicados en la plataforma Secop II de Colombia Compra Eficiente, donde los interesados y los ciudadanos en general podrán hacer observaciones para mejorar las condiciones de la licitación.

La Secretaría de Movilidad espera que este proyecto ponga a disposición de la ciudadanía entre 3.000 y 4.000 bicicletas para hacer viajes de tipo intermodal, conectándose con otros medios de transporte. “Uno de los grandes desafíos de este sistema es que realmente se pueda integrar con el sistema de transporte público y con TransMilenio”, explicó el secretario de Movilidad, Juan Pablo Bocarejo.



Serían alrededor de 200 estaciones y estarían distribuidas en lo que la Alcaldía ha denominado como el centro expandido en las localidades Barrios Unidos, Chapinero, La Candelaria, Santa Fe, Teusaquillo y Usaquén. Según el Distrito, con este proyecto se beneficiarían entre 25.000 y 30.000 ciclistas a diario.



En cuanto al costo, Bocarejo dijo que sí se cobraría por el alquiler de las bicicletas, pero que aún no se conoce la cifra, pues es un cálculo que le corresponde al concesionario cuando se adjudique el proyecto. “La idea es que los bogotanos tengan varias alternativas de pago, ya sea por un viaje específico o por una membresía anual”, manifestó.

El proyecto de pliego de condiciones del Sistema de Bicicletas Públicas de Bogotá estará disponible desde esta semana en la plataforma SECOP II . Foto: Carolina Pava

Agregó que si los viajes son de menos de 30 minutos, podrían no tener un costo adicional, como se ha hecho en otras ciudades.



Edder Velandia, profesor de la Universidad de La Salle, opina que no se debería cobrar por el uso de bicicletas públicas con la intención de tener un modelo financieramente sostenible. En su concepto, los costos que genera implementar un sistema de este tipo hace difícil generar un modelo de negocio sostenible, “cuando estamos reconociendo que montar bicicleta tiene que ser una opción que debemos promover”.



Ricardo Montezuma, director de la fundación Ciudad Humana, anota que “las preocupaciones no son técnicas, porque todo eso está resuelto. Yo creo que lo que se requiere es continuidad en las políticas públicas y compromiso con el tema de la bicicleta por parte de las autoridades”.



El experto advierte que Bogotá está quedada en el tema de las bicicletas públicas, pues en otras ciudades del mundo se implementó hace tiempo.



“Hay casos como el de Buenos Aires, donde el sistema es totalmente gratuito”, apunta Velandia, aunque no en todas las ciudades donde hay bicicletas públicas el servicio es gratuito, la cobertura sí es bastante amplia.

En ciudades como São Paulo o Nueva York, el alquiler de bicicletas se puede hacer mediante el uso de aplicaciones móviles, las cuales serían una propuesta viable de parte de los privados a la hora de implementar el sistema.



“Bogotá ha avanzado mucho. Esta es una de las pocas ciudades del mundo donde el ciclismo en todas sus formas está en auge, ciclismo urbano, de montaña, de pista”, informó Montezuma. Agregó que entender los cambios tecnológicos que se han dado en los últimos años es fundamental para implementar un modelo de negocio actualizado.



El Distrito quiere hacer uso de la tecnología mediante la geolocalización, que permitirá rastrear las bicicletas y recogerá información para la Secretaría de Movilidad.



Adicionalmente, los requisitos para las empresas que quieran aplicar a la licitación hacen un énfasis en la seguridad, pues plantean que “el contratista deberá presentar el Plan Estratégico de Seguridad Vial para comenzar a operar”, según dice un comunicado de la Secretaría de Movilidad. Asimismo, también debe quedar establecido un protocolo de atención a víctimas de siniestros viales.



Después de la apertura de los prepliegos, Bocarejo dijo que la licitación podría abrirse hacia el 5 de octubre. “A partir de ahí habrá un mes para presentar propuestas. Después, un mes para que nosotros podamos evaluarla”, explicó. Y puntualizó que si se cumplen estos plazos, a principios de diciembre Bogotá podría contar con un sistema de bicicletas públicas.



