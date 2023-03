Hace cerca de tres años, Juan Pablo Calderón montó una empresa familiar como una alternativa para enfrentar el confinamiento por la pandemia de covid-19 y al mismo tiempo generar empleo para él, su esposa, su suegro y sus cuñados.



Calderón, de 41 años, produce pulpa de frutas y las comercializa en Bogotá y en municipios vecinos. Este lunes, él fue uno de los 1.000 microempresarios beneficiados con capital para invertir en sus negocios, en el marco del programa Impulso Local que adelantan las secretarías de Gobierno y Desarrollo Económico y los fondos de desarrollo local.

Las ayudas son entre 1 y 3 millones de pesos y así se alcanzan a favorecer 16.399 emprendimientos de la economía local durante la actual administración distrital.



Impulso Local hace parte de la estrategia Bogotá Local y tiene como objetivo consolidar los micronegocios de barrio, como tiendas, salones de belleza, talleres de confección y heladerías, principalmente desarrollados por mujeres cabeza de familia, adultos mayores, reconversión verde, negritudes y población LGBTI, entre otros.



“Con esos recursos vamos a comprar una nevera adicional para mayor capacidad de almacenamiento y así seguir creciendo”, comentó Calderón, quien ya cuenta con página web para la comercialización de los productos de su empresa (www.pulpastamarillo.com).



“Hemos invertido más de 244.000 millones de pesos en 44.000 emprendimientos y vamos a seguir apoyando micronegocios este año”, dijo el secretario de Gobierno, Felipe Jiménez Ángel.

Mujeres, jóvenes y emprendedores han aumentado su participación en el mercado del crédito para el desarrollo de pequeños negocios. Foto: EL TIEMPO / Cortesía

Sobre el programa, la alcaldesa Claudia López, durante el acto de entrega de las ayudas para capitalizar micronegocios, destacó que “la Alcaldía Mayor aprendió a llevarles formación, capacitación y capitalización a los emprendedores”.



Con esa posición coincidió el microempresario Juan Pablo Calderón, quien le dijo a este diario que de nada sirve que les den a los microempresarios dinero si no saben cómo utilizarlo bien.



“Es un conjunto de beneficios, no solo ayuda económica”, aseguró este emprendedor, quien resaltó que recibió capacitación y asesoría que le permitieron detectar fallas que estaba cometiendo y corregir, y le ha servido para la expansión de su negocio, y, por qué no, pensar en empezar a exportar este año.

