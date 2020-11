La cárcel de Soacha que se convirtió en refugio para animales

Soacha cambiará el espacio conocido como Zaragoza, una de las estructuras carcelarias del municipio, y abandonada ya hace cerca de siete años, para convertirla en un Centro de Bienestar Animal.

Según datos de la Fiscalía, expuestos por la Gobernación de Cundinamarca, este municipio requería con urgencia este centro, dado que es uno de los que más noticias criminales, como abandono y maltrato, tiene contra los animales.



Inicialmente, este lugar iba a funcionar exclusivamente como zoonosis, lugar donde se les da de baja a ciertas especies cuando lo requieren. Sin embargo, durante la presente administración se dio el aval para que funcionara como Centro de Bienestar Animal, según lo aclaró una fuente de la Alcaldía de Soacha.



“Las especies que tendrán prioridad son los caninos y felinos, que no tienen un dueño y han sido aprendidos en los distintos operativos policivos, o quienes llegan por denuncias de maltrato” dijo Rosa Herrera, quien hace parte del equipo de Bienestar y protección Animal de Cundinamarca, y quien se encarga de acompañar la parte animalista de la obra.



Aunque habrá prioridad para gatos y perros vulnerables, también brindarán servicios como el de vacunación, desparasitación y esterilización para quienes tengan un amo. Aunque tendrá algún costo(todavía no se ha definido el monto) servirá para ayudar a sostener este sitio.

En cuanto a las adecuaciones, este sitio, que primero funcionó como cárcel y después como correccional, tendrá ciertas demoliciones , y deberán ponerse varias cubiertas y divisiones, tanto de la fachada, como en el interior de la edificación.



“Las obras van a ser complejas, debido a que necesitan un componente estructural de reforzamiento, en el que hay que generar unas vigas de cimentación, para amarrar toda la estructura, lo que tiene un alto grado de dificultad”, explicó José David Donoso, ingeniero civil y quien realiza la supervisión de esta obra.



La inversión será de cerca de 1.400 millones de pesos, y se espera que se puedan albergar un poco más de 300 especies.



Allí deberán adaptarse espacios para quirófanos, radiografías, pos operatorios, laboratorios, maternidad, pesebreras, recreación y cuarentenas. “La cuarentena es porque cuando ingresan, después de haber sido recogidos de la calle, no sabemos si tienen enfermedades, que se detectan con los respectivos exámenes y controles” afirmó Herrera.



“Aunque la obra tuvo problemas con la licencia de construcción desde inicio de año, a partir de septiembre se dio el aval para que su procedimiento. Y, desde mediados de este mes de noviembre podría empezar su ejecución, la cual demorará cuatro meses.

Además, deberán hacerse otras mejoras. “Tenía un puente a la entrada que fue necesario reforzar, se van a mejorar casetas, y por supuesto las puertas, de lo que antes eran celdas, se adaptarán, así como el parqueadero”, mencionó Donoso.

Esta iniciativa es exclusiva del municipio de Soacha. Cabe aclarar, que como a este centro llegan especies, el lugar contará con una vitrina de adopción para que haya una recirculación de animales, en promedios de 15 días.



“La idea es que los habitantes de Soacha tengan allí un lugar para rescatar mascotas. No se trata solo de recogerlas y dejarlas allí, sino de crear esa conciencia de que los animales son también seres vivos, que necesitan una familia, un hogar, y con quien compartir sus vidas”, afirmó Ana García, Animalista y Veterinaria de la Universidad de Ciencias Aplicadas UDCA.



Incluso, García añadió que el objetivo de estos espacios “no es tener el tope lleno, sino que puedan salir los adoptables, los que tengan un buen comportamiento”, pero para eso es clave mantener bajo observación a quienes tienen un carácter agresivo.



De todos modos la animalista explica que en muchos casos se debe a la vida callejera que han llevado, y por eso los Centros de Bienestar Animal son un avance para el departamento.



Este lugar, también requerirá veterinarios y personal capacitado, que se espera que sean todos del municipio.



A esta iniciativa se suma el esfuerzo de la Secretaría de Agricultura de Cundinamarca, encargada de realizar el acompañamiento del sitio, pero que además pondrá en marcha, a partir del siguiente mes el Instituto de Bienestar Animal del departamento.



Ese espacio, por el contrario, no servirá para tener allí a los animales, pero funcionará como base para atender la vacunación, esterilización y otros items más pasajeros. Así como la instrucción del trato de las especies del sector.

¿Qué opinan los involucrados del sector?

abián Espitia, veterinario de Soacha, mencionó que la idea es muy acertada pues “es impresionante la cantidad de perros, sobre todo, que uno ve en la calle, mendigando algo que comer en los restaurantes o basureros”. Y esta iniciativa funcionará para que ese número se disminuya.



Por su parte, Maribel Molina, habitante de este municipio, aseguró que se abre una puerta para la adopción de perros o gatos, que no es muy conocida. “Lo que uno ve mucho es que se compran en veterinarias o sitios así. Incluso por las redes sociales, pero no tenía conocimiento de lugares donde uno pueda adoptar tan cerca” añadió.

