El pasado miércoles 10 de mayo desapareció Deisy Caterín Martínez Cañon junto a su bebé de 6 meses, quienes se dirigían a una cita en el barrio San Francisco, ubicado en la capital.



(Le puede interesar: Los rostros de los 12 feminicidios que enlutan a Bogotá este año; cifras van en aumento).

Desde hace una semana no se sabe nada de Deisy y su bebé, según afirma la mamá de la mujer desaparecida Sandra Rincón.



La madre en medio de su angustia ha pedido ayuda a la Polícia, Fiscalía General de la Nación y en Medicina Legal, pero no hay rastros de la joven, indica Rincón a Q'hubo.



Así mismo, Sandra Rincón dijo a este periódico que la última vez que fueron vistos fue cuando salieron a la cita que tenían programada a las 10:30 a.m. desde el barrio Juan José Rondón, hacia el barrio San Francisco, ya que la joven no responde llamadas y tampoco mensajes.



(Le puede interesar: 'No queremos más muertas': trabajadoras sexuales en Bogotá siguen siendo extorsionadas).



Además, la madre de la joven descarta que Deisy Martínez haya tenido algún problema con el padre del niño, pues no observó nada relacionado al tema y tampoco la joven le comentó sobre eso.



Finalmente, el periódico mencionado anteriormente verificó si la joven y el bebé llegaron al lugar en el que iban a recibir un mercado que se les brinda a las madres cabeza de familia, pero se sabe que nunca llegaron a este punto.



Si usted podría aportar información a la investigación o sabe sobre el paradero de la mujer y su bebé comuníquese a estos números: Policía (018000 - 910600) y la SIJIN ((601) 5159111).

Más noticias:

¿Qué pasó con el campus de la Universidad Pedagógica que 'quedó en el aire'?

Este es el paso a paso para solicitar el pago a cuotas del impuesto predial 2023

El Banco de Alimentos de Bogotá celebra su vigésimo segundo aniversario

Laura Camila Ramos

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS