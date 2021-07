Amputan pata a venado rescatado en Bogotá

Un venado fue encontrado en las calles de Usaquén, en el norte de Bogotá, el pasado martes 13 de julio. Tras ser rescatado, fue necesaria una intervención quirúrgica que le realizaron el jueves 15 con pronóstico reservado.

Después de esta cirugía, el venado reaccionó de forma adecuada y se alimentaba por sus propios medios; sin embargo, al pasar los días y después de recibir curaciones periódicas en la zona intervenida, se identificó que la herida del animal no había sanado.



Luego de horas de evaluación e intervención de profesionales del Centro de Atención y Valoración de Fauna Silvestre (CAV), el animal tuvo que someterse a otra cirugía, según informó la Secretaría de Ambiente de Bogotá. La intervención implicó la amputación de una de sus patas delanteras.



(Siga leyendo: Vigilante de gran corazón refugia a perro de la lluvia en Barranquilla).



La intervención se dio tras encontrar una afectación vascular y un tejido desvitalizado que debía removerse o si no la vida del venado hubiera estado en riesgo.



“Nuestro equipo veterinario hizo una operación en su pata delantera y encontró problemas a nivel muscular, óseo y un tejido no vitalizado, razón por la cual fue necesario, para evitar que se agravara de una infección, amputar una parte de su extremidad. En este momento el venado se encuentra estable y en recuperación”, afirmó el secretario de Ambiente, Julio César Pulido Puerto.

Facebook Twitter Linkedin

El venado tras la primera intervención quirúrgica. Foto: Alcaldía de Bogotá

Después de la cirugía, los veterinarios le instalaron una muleta de soporte que le servirá durante el proceso de cicatrización del muñón. Además, el animal está en un tratamiento con antiinflamatorios y antibióticos, se encuentra estable y comiendo por sus propios medios.



Los profesionales del CAV lo siguen monitoreando para evaluar la evolución del animal quien tiene aún pronóstico reservado. A su vez, dependiendo de la recuperación del venado, se estudiará la posibilidad de adquirir una prótesis que le facilite moverse mejor.



(Además: ¿Recuerdan el venado perdido en Usaquén? Va a necesitar otra operación).



Sin embargo, los expertos fueron claros en que el animal no podrá ser liberado a su hábitat natural debido a la lesión y, en ese caso, tendrá que ser reubicado en un “espacio natural controlado que garantice su bienestar”.



“Estamos realizando una observación directa y muy minuciosa para garantizar que su recuperación sea la adecuada. También estamos haciendo las gestiones para colocarle una prótesis al venado. Su destino será un hogar de rescate de fauna silvestre, dado que por sus nuevas condiciones será imposible retornarlo a su hábitat natural”, puntualizó el secretario de Ambiente.

Más noticias

Tendencias EL TIEMPO