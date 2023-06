Una mamá y su hija están viviendo un ‘infierno’ debido a las constantes amenazas de muerte que reciben a diario por parte de una persona que les está pidiendo dinero para no asesinarlas.



Aparece como un préstamo fácil, no tiene tanto trámite como los bancos que piden codeudores, referencias FACEBOOK

Una mujer, que prefirió mantener su identidad oculta, reveló ante los micrófonos de City Tv que su familia está siendo extorsionada y amenazada de muerte por una supuesta deuda que su hija no pagó. Según su relato, ella pidió 800 mil pesos a través de una aplicación del celular, debido a que entregaban el dinero de forma sencilla y sin tanto trámite.



“Ahí (en la aplicación) aparece como un préstamo fácil, no tiene tanto trámite como los bancos que piden codeudores y referencias; entonces lo vio un poco más fácil y descargo la aplicación”, explicó.



La víctima afirmó que al ver los altos intereses del préstamo por la aplicación decidió pagar la deuda completa, pero después de varios meses empezaron los hostigamientos y denunció que su vida está corriendo peligro porque a diario recibe múltiples amenazas por chats de WhatsApp y a través de llamadas telefónicas.

Recibe llamadas intimidantes Foto: City Tv

“Hasta el momento, yo fui a un Efecty y pagué, y todo supremamente bien. Ya después de dos meses me llega otro mensaje diciéndome que ella efectivamente tiene otro día de ‘mora’ de un préstamo que pidió”, señaló la víctima.



En los audios del chat se evidencia cómo la mujer y su familia reciben a diario amenazas de muerte por parte de una persona que afirma que les va a quitar la vida si no pagan el dinero completo que pidieron prestado.



“Si no me devuelven el dinero aténganse a las consecuencias, a toda su pu** familia, en especial a su hija, dígale que me pague mi pu** dinero”, se alcanza a escuchar en uno de los audios de WhatsApp.



Además, la mujer reveló que son varias las llamadas y los mensajes que recibe a diario por parte de estas personas de la aplicación, quienes se contradicen en el monto real que deben pagar para que no les quiten la vida.

Un hombre la extorsiona por medio de mensajes Foto: City Tv

“Las llamadas son unas 15 o 20 al día, cuando uno les cuelga se ponen más furiosos (…) Con la que más groseros y amenazantes han sido es conmigo que soy la mamá, porque me amenazan de muerte. Tengo audios y todas las veces que llaman cambian de monto, realmente no son montos altos, de 100 mil, 400, 600 o 900 (mil millones de pesos)”, afirmó la víctima a City Noticias.

​

La mujer le piden ayuda al Gaula de la Policía para que no atenten contra su integridad física y la de sus familiares. Además, ya realizaron la respectiva denuncia en la Fiscalía General de la Nación por el caso de extorsión y las constantes amenazas de muerte que reciben a diario por un dinero que ya pagó.

Con información de Tatiana Sanabria, periodista de City Tv.

