La Marcha Zombie celebra sus diez años. En este 2022, esta actividad, que cuenta con concurso de disfraces y un desfile de la Plaza de Toros a la Plaza de Bolívar de Bogotá, tiene como fin recoger ayuda para familias de escasos de recursos.

Se espera que los participantes -que deben inscribirse previamente- estén listos y disfrazados a la 1 p. m. del 29 de octubre en la Plaza de Toros La Santa María de Bogotá. Este será el punto de partida.



Solo podrán participar las personas inscritas -a las que se les enviará un carné vía correo el electrónico al inscribirse-. (Se entrega un solo carné por dirección de correo). El público puede solicitarlo en el siguiente link: https://goo.gl/forms/UVPYpAy6qW0k8nBC3



A manera de entrada se deberán donar 2.000 pesos (sin importar edad del participante) o entregar un alimento no perecedero que será recibido en puntos debidamente identificados.

Una vez en la marcha, lo demás será alegría y participar en las exhibiciones, talleres o en el concurso de disfraces. Se espera que la jornada finalice en la Plaza de Bolívar, cerca de las 6:30 p. m.



Lo recaudado será destinado para apoyar a familias de escasos recursos, por eso es importante que los alimentos sean no perecederos.



Cuidados que se deben tener en la Marcha Zombie

La organización del evento advierte que tiene sus maquilladores oficiales, que justamente trabajan con productos especiales para evitar afectar la piel de los participantes.



Cada persona puede llegar maquillada desde la casa por su maquillador de confianza, pero no admitirán a quienes acudan a maquilladores que buscan hacer negocio por fuera, en los alrededores del evento, ya que no garantizan que hagan su trabajo con los correspondientes elementos de seguridad para la salud. "No apoye a personas que buscan lucrarse a costa de la salud", subrayan,

La Marcha Zombie tiene su kit conmemorativo

La Marcha Zombie también contará con una exposición de motos y talleres.



Tampoco se permitirá el ingreso a personas en estado de alcoholemia, bajo el efecto de drogas o que vistan camisetas de equipos de fútbol o alusivas a partidos políticos.



Por otro lado, hay una camiseta oficial de esta Marcha Zombie. El kit del evento se puede adquirir, por un valor de 30.000 pesos, escribiendo al correo Marchazombie@gmail.com.



Más informes de la marcha en: https://www.facebook.com/events/398620995516188 y en http://marchazombie.es.tl/APOYANOS-CON-TU-KIT.htm o en

https://ask.fm/marchazombiebog

