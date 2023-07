Alias Pirulo es el seudónimo con el que se conoce al joven Diego Fernando Perilla Carvajal, el hombre que, presuntamente, atentó contra la vida del patrullero del Undmo (antiguo Esmad) Jhon Rodríguez, a quien le estalló una papa bomba en la cabeza durante los enfrentamientos entre la Fuerza Pública y encapuchados que estaban en la Universidad Nacional, el pasado 8 de junio de este año.



Perilla Carvajal fue atrapado en medio de una operación del Comando Élite de la Sijín de la Policía Metropolitana de Bogotá en una vivienda ubicada en la localidad de Kennedy. Junto con él también cayó otro sujeto, que hasta el momento tiene identidad protegida porque no ha sido posible establecer si está relacionado con alguno de los hechos criminales por los que se señala a Perilla.



En el lugar donde fue hallado el hombre también se encontraron elementos que serían claves dentro de la investigación en su contra: overoles, cascos de minería, gafas de soldadura, elementos químicos, sustancias explosivas y una gorra con las iniciales F. E. C. estampadas en el frente.



Ante esta captura, el director de la Policía Nacional, general William René Salamanca, señaló que arrestar al presunto responsable del “atentado que dejó gravemente herido al patrullero Jhon Fredy Rodríguez, de Undmo, era un asunto de dignidad policial”. A él también se unió la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, quien aseguró que el hombre será judicializado y que las autoridades les siguen la pista a los otros encapuchados que esa tarde del 8 de junio atentaron contra la vida de Rodríguez y otro de sus compañeros.



Aunque se conoció que el joven ya estaba en manos de la Fiscalía para ser procesado por un juez de control de garantías, hasta el cierre de esta edición aún no se conocía el resultado de las audiencias concentradas en las que se legalizó la captura, se le imputaron cargos y se determinará si debe o no ir a un centro carcelario.



Hay que recordar que en pleno desarrollo de las actividades hostiles protagonizadas por un grupo de encapuchados en la Universidad Nacional, la alcaldesa López señaló que detrás de esos disturbios estaría un grupo denominado Movimiento Bolivariano que históricamente ha sido controlado por las Farc y que, como lo reveló una fuente a este diario, operaría de forma clandestina dentro del campus universitario.



La investigación sobre este grupo subversivo, que presuntamente tiene infiltradas las marchas y manifestaciones juveniles en Bogotá, además del video en el que se ve cómo los encapuchados le lanzan la papa bomba en la cabeza al uniformado, será pieza clave para determinar la responsabilidad de Perilla Carvajal en los delitos de tentativa de homicidio en concurso con fabricación y porte de objetos y sustancias peligrosas.



Por su lado, el padre del patrullero Rodríguez de 31 años, Fredy Rodríguez, señaló que luego de un mes su hijo por fin ha empezado a respirar de forma autónoma y que la máquina que estaba conectada a sus pulmones para mantenerlo con vida ya fue retirada y ha mostrado signos de mejoría.



“El balance de nuestro hijo, a pesar de todos los hechos y los acontecimientos que sucedieron los primeros días, fue terrible. Fueron noticias nefastas para nosotros, pero tenemos nuestra fe intacta y ya está respirando por sus propios medios”, le dijo el padre a las cámaras de Citytv.



Por ahora, se espera que el patrullero Rodríguez sea retirado de la unidad de cuidados intensivos, en el Hospital Central de la Policía, y sea trasladado a una habitación normal donde su familia lo estará acompañando hasta que salga completamente de peligro.



