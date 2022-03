La ciudad ha entrado en alerta máxima desde la noche de sábado, cuando sobre las 7:25 p. m. una fuerte explosión en el parqueadero de la estación de policía de Sierra Morena, en Ciudad Bolívar, sacudió a los uniformados y a los habitantes del sector.



Este hecho se dio luego de que, en la mañana del mismo día, la Fiscalía General de la Nación reportó el allanamiento de una vivienda ubicada en la misma localidad, en el sur de Bogotá, en el que se incautaron 11 barras de Indugel (material para la fabricación de explosivos), una granada de fragmentación y 21 cartuchos para fusil. De este operativo quedaron tres personas capturadas.



Con respecto a estos hechos, el general Eliécer Camacho, comandante de la Policía de Bogotá, advirtió que “una de las principales hipótesis que tienen las autoridades es la participación de grupos terroristas como el Eln y los grupos organizados residuales. Teniendo en cuenta la amenaza que ellos han venido realizando contra el evento electoral”.



De la misma manera, el general Camacho advirtió que aunque no hay una presencia física de estos actores armados dentro de la ciudad, no se puede desconocer el posible envío de una comisión o la participación de algún outsourcing o grupo delincuencial radicado en Bogotá y que tiene nexos con las estructuras principales.



Pero estos no son los únicos hechos que han llevado a que la aparición de explosivos en Bogotá en medio de tiempos electorales sea un asunto que levanta la preocupación de las autoridades.



El pasado 16 de febrero, la Secretaría de Seguridad informó que en medio de un operativo de control realizado en la vía Tame-Arauca-Sácama, en Casanare, fueron incautados 49.750 cartuchos calibre 7,62, 284 paquetes que simulaban ser granadas mano; 320 paquetes de color blanco, al parecer con material explosivo, 10 radios de comunicaciones y 3 cajas con detonadores eléctricos, cuyo destino sería Bogotá, según el hombre que los transportaba.



Cuatro días antes de esta incautación, en la vía que conduce de Villavicencio a Bogotá, se encontró un vehículo que transportaba una maleta con dos pistolas, 8 granadas, 210 cartuchos de fusil y 12 panfletos alusivos a los grupos armados organizados residuales (Gaor). Según los investigadores, el vehículo hallado y los cuatro integrantes que fueron detenidos tendrían como destino la capital del país.



Claudia López, alcaldesa de Bogotá, manifestó: “Nosotros éramos muy conscientes, desde hace varios meses, de que teníamos amenazas de diferentes organizaciones criminales y terroristas que en particular quieren causar zozobra durante el certamen electoral”.



No obstante, el parte entregado por la mandataria es de tranquilidad e informó que en Bogotá se ha adelantado una campaña electoral con plenas garantías para todos y que el Gobierno Nacional y el Ministerio del Interior han estado al tanto de la situación. “Nosotros hemos tenido una oferta de recompensas y un refuerzo de vigilancia desde hace un mes y estamos alertas a cualquier movimiento sospechoso”.



Al respecto, Julián Quintana, exdirector del CTI, dijo que “los atentados terroristas están demostrando las deficiencias de Bogotá en materia de seguridad; esto implica un esfuerzo de las autoridades, en cabeza de la Alcaldía, para mitigar estas situaciones”.

Para Juan Sebastián Jiménez, experto en seguridad de la Universidad Nacional, lo que estamos viendo en Bogotá es una reunificación de los grupos armados organizados, tanto del Eln como de los otros actores violentos en disputa por una parte del territorio de la ciudad. “Específicamente, todo el bloque que constituye Usme, Ciudad Bolívar, San Cristóbal y, por supuesto, Sumapaz, que es una zona de vital importancia para estos grupos por lo que significa como corredor estratégico de las economías ilegales”, señaló.



En esa misma vía, el 25 de febrero la Defensoría del Pueblo ya había alertado sobre la presencia de grupos armados en disputa sobre el territorio de Sumapaz. Carlos Camargo, titular de esta entidad, advirtió que disidencias de grupos armados estaban recuperando el control de esa zona para aprovecharse de los corredores de ingreso a Bogotá.



Jiménez señaló que las elecciones legislativas son especialmente importantes para los grupos armados dentro de las regiones. No obstante, en el caso de Bogotá “lo que vemos es una coincidencia negativa de las elecciones y una violencia típica del posconflicto en Colombia, pero que ahora está bordeando los límites de la capital”.



Por su lado, la Mesa de Observación Electoral (MOE) ha dicho que en Bogotá es usual ver manifestaciones de violencia en tiempos electorales. Sin embargo, alertó sobre la necesidad de citar a comités de seguimiento electoral luego de que el 21 de enero se reportó un intento de atentado con material explosivo en la sede de campaña del partido político Comunes.



Ante tales circunstancias, esta entidad indicó que se ha registrado que, para estas elecciones, 13 de los puestos de votación en la ciudad están calificados como de riesgo extremo; 48, de riesgo alto, y 86, de riesgo medio.



