Alcaldía culpa a empresas de no acatar último día de cuarentena

El último día de la cuarentena estricta decretada para Bogotá desde el sábado pasado por el aumento de los contagios de covid-19 en la ciudad, y que se levanta este martes a las 4 de la mañana, estuvo marcado por las aglomeraciones de personas en las primeras horas en estaciones y troncales de TransMilenio. También por una extensa fila de vehículos del personal de salud en la autopista Norte, que atendieron el llamado para continuar con el proceso de vacunación, tal y como ocurrió durante el fin de semana



Este lunes, uno de los puntos más traumáticos para los ciudadanos fue el portal de las Américas, donde desde las 4:30 a. m. cientos de ciudadanos se vieron sorprendidos por una larga espera para abordar alguno de los buses. El sistema funcionó como si fuera un domingo, o un lunes festivo, por lo que no se programaron las mismas rutas que suelen circular en un día normal entre semana.



"¿Cómo van a hacer eso? No quieren aglomeraciones, pero nos van a meter en dos rutas, es ilógico”, dijo una ciudadana desde las Américas. Una situación similar se experimentó en los buses del SITP (azules), cuyas rutas también fueron reducidas.



Con el paso de las horas la situación se fue normalizando, ya que se enviaron más vehículos; sin embargo, el propósito de la cuarentena de reducir el riesgo por tumultos de personas no se cumplió, según se pudo evidenciar en videos y fotografías en estos lugares.



Ante esta situación, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, señaló a las empresas como las culpables. “Hoy se evidencia gran incumplimiento de la cuarentena por parte de empresas que obligan a ciudadanos a ir a trabajar, arriesgando su salud y la de toda la ciudad. TransMilenio tuvo la misma flota que en cuarentenas anteriores, pero el incumplimiento fue mucho mayor”, explicó la mandataria.



A propósito de esto, el secretario distrital de Gobierno, Luis Ernesto Gómez, dijo que se habilitó el correo denuncia@gobiernobogota.gov.co para que los trabajadores que fueron citados por sus empleadores, pese a que no hacen parte de las excepciones, informen sobre estas irregularidades.



“Hemos recibido varios comentarios y sugerencias de ciudadanos que trabajan en empresas que por la cuarentena general no estarían habilitadas para trabajar y que están siendo visitadas en este momento. Rogamos que en estos difíciles momentos de cuarentena sean estrictos en el cumplimiento de las medidas. Lo que hagamos o dejemos de hacer hoy se va a reflejar en 10 o 14 días en la ocupación de UCI cuando llegamos al punto más alto de esta tercera ola de covid-19”, advirtió el funcionario.



Bruce Mac Master, presidente de la Andi, se refirió a estas acusaciones. “Responsabilizar a las empresas de las aglomeraciones en los sistemas de transporte público no solo no es serio, sino que es un distractor sobre las verdaderas razones: poca disponibilidad de transporte, afectación económica de los informales, falta de planeación”, dijo.



Por su parte, el concejal de Bogotá Para la Gente, Carlos Fernando Galán, explicó que hubo una “falla de planeación absurda”. Agregó que el comportamiento de la ciudadanía ha cambiado ante restricciones severas. “Es claro que estas medidas se agotaron, no solo por la capacidad de la Fuerza Pública para imponerlas, sino por el costo socioeconómico que conllevan. Hay ciudadanos y empresas que no aguantan un fin de semana más”, precisó Galán.



Este 13 de abril, en una mesa técnica integrada por autoridades locales y nacionales, se evaluará la posibilidad, o no, de volver a aplicar la misma cuarentena estricta entre el sábado 17 de abril a las 00:00 horas y el martes 20 a las 4 a. m.



En Fenalco, agremiación de comerciantes, advirtieron que este tipo de restricciones totales de la movilidad durante tres días o más generan pérdidas por encima del 70 por ciento, y en algunos casos incluso de hasta el 100 por ciento. “Los gastos, es decir, el arriendo, los servicios públicos, las nóminas, siguen estando presentes, no hay descuentos, subsidios o ayudas que cubran estos mínimos vitales de cada establecimiento, y eso es lo que termina llevando a la quiebra a los negocios, ahondando en una crisis humanitaria”.



Último balance

Las autoridades distritales informaron que durante el fin de semana pasado el balance fue positivo en materia de cumplimiento de las medidas impuestas. Hasta ayer se impusieron 3.914 comparendos a personas por aglomeraciones, incumplimiento de la restricción de la movilidad, la apertura de establecimientos comerciales y por vender bebidas alcohólicas. Se impusieron 149 comparendos a conductores de vehículos por transitar sin excepciones, y 33 vehículos fueron inmovilizados.



