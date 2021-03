Alcaldía de Bogotá correrá dos meses el calendario tributario

Como una medida para ayudar a los sectores más golpeados el año pasado por la pandemia, la Alcaldía de Bogotá ampliará los plazos para el pago de todos los impuestos. Esa ampliación incluyen predial, ICA y de vehículos.



Los anuncios los hará en la mañana de este jueves la propia alcaldesa Claudia López. Las nuevas decisiones dan en el marco de una serie de reuniones sostenidas con los sectores de gastrobares, restaurantes y hoteles.

(Les puede interesar: De qué se quejaron más los bogotanos con los servicios públicos)



Además, quienes paguen con descuento del 10 por ciento en el predial tendrán un plazo de dos meses adicionales para hacerlo. Así, ya no tendrán que cumplir con esa obligación en abril, sino en junio.



“También estamos pensado en una medida incluso más fuerte para que los sectores no residenciales afectados por la pandemia no tengan que pagar en este caso el predial, sino más adelante, el próximo año”, explicó el secretario de Hacienda, Juan Mauricio Ramírez, esta semana en conversación con El Tiempo.

En enero pasado, el director de Impuestos, Orlando Valbuena, explicó que para alrededor de 600.000 estará congelado el gravamen y para otros 2 millones les aumentará la inflación. A los lotes y a unos 22.000 de estratos 5 y 6 les llegará con aumento.



Todas esas ayudas le costarían a la ciudad este año cerca de 500.000 millones de pesos, según estima la Secretaría de Hacienda.

También puede leer:

- ¿Y las 372 dosis sin etiqueta? Definitivamente no se podrán usar



- Stefano Landucci apareció en Villavicencio