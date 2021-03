Alcaldía de Bogotá corre dos meses el pago del predial

Como una medida para ayudar a los sectores más golpeados el año pasado por la pandemia, la Alcaldía de Bogotá ampliará los plazos para el pago de todos los impuestos.



Esa ampliación, que irá incluso hasta el años 2022, incluyen los gravámenes de predial, ICA y de vehículos.



Las nuevas decisiones dan en el marco de una serie de reuniones sostenidas con los sectores de gastrobares, restaurantes y hoteles. Por esto, la Alcaldía decidió aplazar el calendario tributario para el pago de estos impuestos y así aliviar el las cargas económicas de los bogotanos.

"500 mil millones de pesos en beneficios tributarios les estamos dando a las empresas y hogares", explicó la alcaldesa Claudia López.



Para obtener el beneficio del 10% de descuento en el pago del impuesto predial habrá plazo hasta junio y esto también aplicará para el de vehículos donde los bogotanos podrán hacer el pago con este mismo descuento hasta julio.



Asimismo, el Distrito dispuso de pagos alternativos por cuotas para el impuesto predial. Quienes no puedan realizar el pago a una sola cuota y obtener el beneficio de descuento, tendrán la posibilidad de pagar a cuatro cuotas a partir del 30 de junio del 2021 para finalizar en enero de 2022.



El otro beneficio será para los sectores más afectados por la pandemia como bares, hoteles o restaurantes. Estos establecimientos podrán declarar su impuesto este año, pero pagarlo por cuotas hasta el año entrante.



"No tendrán que pagar un centavo este año. Lo pagan en cuatro cuotas iguales el año entrante", explicó la alcaldesa. Para estos predios no residenciales, y que decidan acogerse al beneficio de no pago durante este año, el primer cobro se hará a partir del 18 de febrero del 2022.



Según el proyecto de resolución publicado por la Secretaría de Hacienda en su página web, entre los anuncios se incluye la ampliación para pagar y declarar entre el 14 y el 21 de mayo, de acuerdo con el último dígito, correspondiente al bimestre enero-febrero del impuesto de industria y comercio.



Y para el periodo de marzo a abril de este año, el vecimiento para declarar y pagar irá entre el 12 al 16 de julio. Para el bimestre mayo-junio, del 6 al 10 de septiembre; para julio y agosto del 8 al 12 de noviembre, y para el bimestre septiembre - octubre, será del 7 al 13 de diciembre.



Y el último periodo del año, noviembre y diciembre, se deberá declarar y pagar entre el 21 y el 25 de febrero.



Y tenga en cuenta, dichas declaraciones y pagos se deberán hacer en la página web de la Secretaría de Hacienda.

Régimen común en el ICA

En el caso de los contribuyentes del régimen común en industria y comercio, cuyo impuesto correspondiente a la sumatoria de la vigencia 2020, no exceda de 391 UVT (es decir $ 13'922.337), estarán obligados a presentar una única declaración anual por dicho año gravable a más tardar entre el 31 de enero y el 4 de febrero de 2022, dependiendo del último dígito de la identificación.





Así las cosas el ICA, que antes se debía pagar en abril, ahora se podrá hacer en mayo. Y el reteICA bimestral, que antes se pagaba en marzo, ahora se podrá hacer en abril.

(Les puede interesar: De qué se quejaron más los bogotanos con los servicios públicos)



En enero pasado, el director de Impuestos, Orlando Valbuena, explicó que para alrededor de 600.000 estará congelado el gravamen y para otros 2 millones les aumentará la inflación. A los lotes y a unos 22.000 de estratos 5 y 6 les llegará con aumento.



"Todos esos beneficios tributarios es dejar en los bolsillos de hogares y empresas 500.000 millones de pesos. Ese es un tema que estamos subsidiando, la reactivación de hogares y empresas", manifestó la alcaldesa.

