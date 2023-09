La Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (Uaesp), a través de un comunicado, señaló que garantizará la prestación de los servicios funerarios en Bogotá en el caso de que al concesionario Jardines de Luz y Paz le sea impuesta una sanción de incumplimiento, lo que de inmediato lo inhabilita para seguir operando los camposantos, o este los abandone.



(Le sugiero leer: Bogotá está al borde de una emergencia sanitaria por conflicto con los cementerios)

Así, la entidad distrital responsable de administrar los cementerios en Bogotá responde a la advertencia que hizo este martes el operador en un informe en EL TIEMPO que revela una decisión en contra del concesionario que lo obligaría ceder el contrato, de ser confirmada la próxima semana.



"La Uaesp, como garante de la prestación de los servicios en los cementerios distritales del Norte, Central, Sur y Parque Serafín, en caso de presentarse una inhabilidad sobreviniente o abandono por parte del concesionario, tomará todas las medidas legales y estrategias que se consideren pertinentes para garantizar la prestación de los servicios funerarios y de disposición final a cargo del Distrito Capital", señaló la Unidad Especial.



La entidad también señala que "el operador Jardines de Luz y Paz no puede de manera unilateral hacer entrega de la concesión y de los servicios funerarios a cargo, sin que se haya surtido el debido proceso".



Como lo publico este martes este diario, la concesión suma ya tres sanciones pecuniarias por incumplimientos parciales y es posible que en los próximos días se confirme la cuarta.



(Le puede interesar: Marchas del 27 de septiembre: estos son los puntos de concentración en Bogotá).

Facebook Twitter Linkedin

En los cementerios de Bogotá se prestan los servicios de Inhumación, exhumación y cremación. Foto:

De hecho, hay una resolución en ese sentido que está pendiente por resolverse de fondo y todo indica que puede ser confirmada el próximo 3 de octubre. No obstante, según conoció EL TIEMPO, la Uaesp espera tomarse el tiempo necesario para analizar el recurso de reposición que presente el contratista y resolver.



La entidad precisa que el pasado 19 de septiembre se realizó una audiencia en la que se declaró el incumplimiento en la prestación de los servicios de inhumación, exhumación y cremación "sin los requisitos legales y reglamentarios", razón por la cual profirió la Resolución No. 715 de 2023.



Aclara que dicha resolución no se encuentra en firme y que se debe resolver los recursos de reposición interpuestos por el concesionario y la aseguradora, y que serán sustentados por las partes el próximo 3 de octubre de 2023. Agrega que puede, "si fuese necesario, ampliar el plazo o reprogramar" dicha audiencia.



Según la Uaesp, la interventoría del contrato de concesión 415 de 2021 ha notificado a la entidad un total de 42 hallazgos de presuntos incumplimientos por parte del contratista Jardines de Luz y Paz, "los cuales se han tramitado respetando el debido proceso y derivan en tres sanciones ejecutoriadas al operador que suman 2.485'013.031 de pesos.



(Puede leer: Lo que significa la alerta de Procuraduría a la ANI por contrato para tramo del metro).

Estos recursos, agrega, corresponden a la porción reconocible al Distrito. Estas multas están relacionadas con el incumplimiento a la no consignación en las cuentas autorizadas y por tanto el fondeo de la operación en la fiducia respectiva.



"Como de costumbre la entidad, respetará el debido proceso y escuchará en audiencia los argumentos al concesionario y a la aseguradora, previo a resolver de fondo la actuación administrativa, la cual podrá ser revocada y/o confirmada, por lo anterior, es falsa la afirmación, según la cual, el día 3 de octubre se da por terminada la concesión", señaló la Uaesp.



REDACCIÓN BOGOTÁ

Más noticias de Bogotá