Alcaldesa confirma que buses del SITP cambiarán de color

La alcaldesa Claudia López confirmó este martes que sí se está trabajando desde la Administración Distrital en la idea de cambiar los buses eléctricos del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP), pero aclaró que no se va a gastar ni un solo peso de los impuestos de los bogotanos en esa idea.

La mandataria bogotana se refirió por primera vez sobre el debate del cambio de color de los buses del SITP de azul a verde, como lo publicó eltiempo.com y EL TIEMPO el viernes y sábados pasados. Lo hizo en una rueda de prensa en la que habló de la estrategia de desarme en la ciudad.



"Nadie se va a gastar un centavo de los impuestos de los bogotanos en pintura, cero pesos", aseguró López, quien luego citó que así lo han hecho Santiago de Chile y Medellín. Explicó que esas ciudades han diferenciado esos buses como "una manera de control social y cultura ciudadana".



"Los buses eléctricos se señalizan justamente que para que se sepa que tienen un nivel de emisiones distinto, las flotas se señalizan por el nivel de emisiones, para que se se distingan, para que los ciudadanos además puedan hacer un control social", insistió.



"Justamente porque venía en transito esa señalización de la flota, por nivel de emisiones se decidió desde febrero. Lo que quisiéramos es que esos pioneros, 420 buses, creo que son, que ya vienen eléctricos, queden con la señalización por emisiones", confirmó.



La mandataria también aseguró que eso se podría hacer con un acuerdo entre privados y citó que Enel-Codensa podría estar interesada en patrocinar esos primeros buses eléctricos, pero que si no es posible "no hay ningún problema", y reiteró: "Nadie va a invertir ningún peso en eso".



No obstante aclaró que, entonces, "será la nueva flota la que venga con la señalización de emisiones, que está prevista en el manual de TransMilenio desde el mes de febrero. De manera que no hay allí ningún riesgo".



La alcaldesa también dijo que transformar el transporte público de los buses contaminantes a 100 por ciento limpios, como lo son los eléctricos, va a tomar una década.

Redacción Bogotá

@BogotaET