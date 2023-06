“Mi niño va a tener que ser sometido a una cirugía, se salvó, pero pudo haber muerto”, dijo John Jairo Posada, el padre de un niño de 7 años que terminó gravemente herido cuando a él y a otros dos menores los atacó un perro de raza pitbull en el barrio La Serena de la localidad de Engativá. El cuidador no lo tenía ni con bozal ni con traílla.

Ellos transitaban tranquilos cuando, de la nada, el can los atacó. “Jugábamos en un parque hasta que nos sacaron, entonces, estábamos caminando por la ciclorruta cuando el animal se les abalanzó a los niños mientras jugaban con el balón”, dijo Juan David Posada, familiar de las víctimas. El niño más pequeño resultó más afectado, pues el perro lo mordió en las piernas. “Lo tiene que intervenir un cirujano plástico. Lo que más me dio rabia es que yo trataba de quitar al perro y el dueño se quedó ahí sin hacer nada como una estatua y luego atacó a mi hermano de 12 años”, recordó.



John sigue muy preocupado por el estado de salud de su hijo. Para él y su familia la noticia fue terrible. “Yo llegaba de trabajar, ya estaba en la esquina de la casa cuando me llamó mi sobrino y me dijo que a mi niño y a los primos los había mordido un perro. Cuando llegué mi chiquito estaba muy mal”. En el hospital San José le prestaron los primeros auxilios. Pasaron una noche como para olvidar. “Llegamos como a las tres de la mañana a la casa. Ahora nuestra preocupación es que el niño quede bien”.



Según la Policía Metropolitana de Bogotá, una patrulla que adelantaba labores de vigilancia y control, al percatarse del hecho, procedió a adelantar la captura y dejó al dueño de la mascota a disposición de las autoridades correspondientes, mientras que la mascota está bajo la vigilancia de las autoridades y bajo la custodia del centro social para la protección de animales.



(Le puede interesar: ¿Cómo está el tráfico en las vías que no están en construcción en Bogotá?).

Facebook Twitter Linkedin

Este hombre no tenía a sus perros con todos los cuidados y seguros. Foto: Policía Metropolitana de Bogotá

Más casos

Este no es el único caso que ha ocurrido en la capital del país. En mayo de este año, una niña de 3 años fue víctima del ataque de dos pitbull. Ocurrió en una vivienda de Ciudad Bolívar. “Fue lamentable. La niña es descuidada en un inmueble con los animales. Ahí es agredida”, explicó el coronel Carlos González, jefe de protección y servicios especiales de la Policía Metropolitana de Bogotá.



Vecinos del sector acudieron a auxiliar a la niña. “Empiezan las voces de auxilio y llegan los vecinos a atenderla, inmediatamente el cuadrante traslada a la menor al hospital de Meissen y allí, lamentablemente, por las heridas que presenta, fallece el día siguiente”, agregó el coronel González.



Y las víctimas no solo son humanos. En mayo se registraron lamentables imágenes dentro de un conjunto residencial de Soacha. Un perro pitbull atacó a un gato que paseaba. La mascota perdió la vida inmediatamente tras las graves heridas.



Y este mismo año también se hizo viral un video de un perro de raza pitbull sin bozal que atacó a otro peludo mucho más pequeño que él. Al fondo se escuchan el llanto y los gritos desesperados de la dueña, quien luego lo alza y lo mantiene en sus brazos, pero la mascota ya no se movía.



La ciudadana, entre lágrimas, le reclama a la dueña del pitbull por sacarlo son bozal.

(Puede leer: 'Un joven que entra a la universidad puede transformar la vida de su familia’).

Facebook Twitter Linkedin

Perro pitbull ataca a un gato en conjunto de Soacha. Foto: Tomada de redes sociales

Las cifras

Según la Secretaría Distrital de Salud, los animales como perros y gatos pueden atacar (morder, arañar) si se sienten amenazados, si están enfermos, si protegen a sus crías o su territorio. “Aunque estos ataques rara vez ponen en peligro la vida de las personas, sí pueden infectarse, ocasionando situaciones médicas complicadas”.



Durante el 2022 se registraron 17.558 agresiones ocasionadas por perros. Las localidades de Suba, Kennedy, Ciudad Bolívar, Engativá y Bosa fueron las zonas donde se presentó el mayor número de agresiones por parte de estos animales.



Entre enero y abril de 2023, se han reportado 6.503 agresiones (un promedio de 54 al día) Mocasionadas por perros. Con este corte, las localidades donde se ha presentado el mayor número de agresiones de estos animales han sido Suba, Kennedy, Ciudad Bolívar, Engativá y Bosa.

EL TIEMPO habló con la directora del Instituto Distrital de Protección y bienestar Animal (IDPYBA), Adriana Estrada, quien dijo que la tenencia responsable de un animal de compañía es indispensable para el desarrollo de su comportamiento al largo de la vida. “Ellos, los cuidadores, deben conocer la conducta del animal, qué estímulos los exaltan, qué le genera reacciones agresivas o lo asustan provocando que intente huir”.



Además, explicó que al salir con un animal de compañía y permanecer en un espacio público, este debe estar con su respectiva pechera, y sin son animales de manejo especial, siempre tienen que estar bajo la supervisión de su cuidador. “Estas acciones pueden prevenir accidentes o enfrentamientos con animales o personas o, incluso, la huida o pérdida del animal. La conducta de un animal de compañía es el reflejo de la tenencia y de su educación”.



Según cifras del IDPYBA, hay más de 66.000 perros sin dueño deambulando en las calles.

CAROL MALAVER

SUBEDITORA BOGOTÁ

Escríbanos a carmal@eltiempo.com

Más noticias de Bogotá