Aglomeraciones de hinchas mientras sube ocupación de UCI

En Bogotá no se decretaba una medida de restricción total de la movilidad para sus ciudadanos desde el 23 de noviembre del 2019, cuando se ordenó, por parte del exalcalde Enrique Peñalosa, un toque de queda tras una violenta jornada de protestas en medio del paro nacional.



Anoche la ciudad volvió a vivir una situación similar, esta vez motivada por la final del fútbol profesional colombiano, que protagonizaron Santa Fe y el América de Cali.



Sobre el mediodía, la alcaldesa mayor, Claudia López, en compañía de su secretario de Seguridad, Hugo Acero, y el general Óscar Gómez Heredia, comandante de la Policía de Bogotá, anunció tres medidas (ley seca desde el mediodía de este domingo, suspensión del servicio troncal de TM desde las 6 p. m. y toque de queda a partir de la medianoche hasta las 4 a. m. de hoy) con las que buscó reducir las aglomeraciones de hinchas que generaron molestia y preocupación en la ciudad.

Problemas por cierre de TransMilenio por la final del fútbol La Alcaldía decretó la suspensión del servicio troncal de desde las 6 p. m.

Todo esto porque la tarde del sábado, un numeroso grupo de simpatizantes del equipo caleño decidió acompañar en una caravana a sus jugadores desde el aeropuerto hasta el hotel donde se hospedaron, cerca de Corferias, y allí se concentraron por alrededor de dos horas y media, irrespetando las medidas de bioseguridad como el distanciamiento físico y, en muchos casos, el buen uso del tapabocas.



“Mientras el comercio ordenado es el que paga las consecuencias y es perseguido por la Alcaldía de Bogotá, a los hinchas del América se les permite todo tipo de aglomeraciones sin ningún tipo de control. ¡Pagan justos por pecadores!”, manifestó el concejal de Colombia Justa Libres Emel Rojas, quien, como muchos, rechazó estas aglomeraciones.



Anticipando que este comportamiento podría replicarse ayer, día del encuentro deportivo, la Administración Distrital decidió implementar estas medidas.



“Se dispondrá de un Puesto de Mando Unificado y un dispositivo de 3.000 uniformados de la Policía, adicional al dispositivo de vigilancia por cuadrantes de los diferentes sectores de la ciudad, en los diferentes puntos de control, al igual que el equipo de diálogo social y gestores de convivencia, para evitar alteraciones del orden público”, manifestaron desde la alcaldía.

Desde la mañana de este domingo, fanáticos comenzaron a agolparse a las afueras del hotel donde se encontraba Santa Fe. Foto: Mauricio Moreno. EL TIEMPO

No obstante, estos anuncios no fueron suficientes para persuadir a los hinchas de ambos equipos, que se concentraron en tres lugares principalmente. En el hotel donde estaba Santa Fe, en la calle 100 con autopista Norte; el del América, cerca de Corferias, y en las inmediaciones del estadio El Campín.



(Vea en fotos: La locura y multitudes en Bogotá por la final Santa Fe Vs América)



La Secretaría de Movilidad informó sobre las 5 de la tarde del domingo que las dos hinchadas tenían completamente bloqueada la NQS, al frente del estadio El Campín, pese a las advertencias de la alcaldesa y a los acuerdos a los que se llegaron con los líderes de las barras.



Anoche, una vez terminado el partido, se presentaron algunas concentraciones de hinchas que fueron atendidas por la Policía.“Las medidas se tomaron un poco para desestimular la celebración toda la noche, y tener un control para la gente”, manifestó en conversación con EL TIEMPO el secretario de Seguridad, quien dijo que se estableció un dispositivo de seguridad como si se tratara de un juego con las tribunas llenas.



No obstante, señaló que combatir las aglomeraciones es un asunto de cultura ciudadana, que no se resuelve con medidas restrictivas, sino que es un esfuerzo de largo plazo, en el que también están trabajando desde diferentes entidades distritales.



Las imágenes de hinchas irrespetando las medidas de bioseguridad generaron preocupación, teniendo en cuenta que en estos últimos días la ocupación de camas de UCI ha aumentado en la capital del país.



Bogotá encabezó, por séptimo día consecutivo, las cifras del número de fallecidos por covid-19. Fueron 51 de los 228 muertos reportados en el país. En la ciudad ya son 9.530 los fallecidos. Además, subió la ocupación de las UCI exclusivas para coronavirus al 68,4 por ciento.

Pese a esto, la alcaldesa ha manifestado que aún no hay un riesgo de colapso del sistema hospitalario y que por tal motivo todavía no se contemplan restricciones más estrictas que las ya estipuladas, y ha llamado a la comunidad a seguir respetando las medidas que se han tomado como la del pico y cédula.

Redacción Bogotá

EL TIEMPO

