La comunidad del barrio Bochica de la localidad de Engativá está indignada por lo sucedido con un adulto de 85 años, quien fue abandonado por su propio hijo. Según los residentes del sector, el hombre se negó a recibir comida o bebida mientras estuvo esperando.

El abuelo se encontraba sentado en una silla justo al frente del conjunto donde vive su hijo, pero él jamás salió a buscarlo.



‘Citytv’ habló con la presidenta del consejo de administración de la unidad residencial, Nelsy Gutiérrez, y aseguró que integrantes de la Alcaldía de Bogotá junto a las autoridades pasaron por el hombre alrededor de las seis de la tarde.

Además, el medio anteriormente citado pudo indagar que el adulto mayor fue a buscar a su hijo para recibir ayuda, ya que, previamente, había estado hospitalizado.



Gutiérrez logró localizar al hijo del adulto mayor; sin embargo, la respuesta no fue la esperada.



Aquel hombre le respondió diciendo que no tenía tiempo porque se encontraba trabajando, y por lo tanto, no iría a recoger a su padre.

¿Qué va a suceder en este caso?: la cifra de abandono preocupa



Según los reportes del Sistema de Salud en Bogotá, “entre el año 2021 y 2022 se han registrado 139 casos de abandono de personas mayores, asimismo 88 casos reportados ante las Comisarías de familia, durante el mismo periodo”.



La Secretaría de Integración Social, por su parte, tiene estimado de que “en la actualidad se encuentran aproximadamente 1.153.000 personas mayores de 60 años abandonadas, lo que se traduce en un 14% total de la población”.

Se han registrado 139 casos de abandono de personas mayores entre el 2021 y 2022. Foto: iStock

Teniendo en cuenta que el hijo del anciano no quiso responder por él, el artículo 17A del Congreso de Colombia estipula que los centros de protección y las instituciones de atención deben recibir al adulto mayor afectado para garantizar sus derechos.



Por tanto, en este caso la Secretaría de Integración Social intervino para prestar los servicios necesarios y los que son requeridos. El hombre de 85 años será atendido por un servicio de protección las 24 horas.



Por otro lado, el hijo del adulto mayor podría ser llevado a juicio. El artículo 229 del Congreso de Colombia, el cual trata la violencia intrafamiliar, estipula que si maltratan a cualquier miembro del núcleo familiar, ya sea de manera física o psicológica, “incurrirá, siempre que la conducta no constituya delito sancionado con pena mayor, en prisión de cuatro (4) a ocho (8) años”.

