Luego de las labores de verificación, la Policía descartó cualquier amenaza en Chapinero, donde acordonaron una zona por la alerta de los vecinos que reportaron una maleta abandonada.



De acuerdo con información preliminar, el hallazgo que causó sospecha se dio en la Carrera 12a con Calle 77, en la localidad de Chapinero.



⚠️ Policía tiene acordonada una zona del norte de Bogotá por la alerta de una maleta negra abandonada.



Información preliminar, revelada por Caracol Radio, señaló que sería una maleta que usan los domiciliarios que habría sido olvidada.



"Ante la alerta de un posible explosivo en la Carrera 12a con Calle 77, nos permitimos aclarar que después de la verificación hecha por nuestro grupo antiexplosivos, se descarta cualquier amenaza que pueda afectar la tranquilidad de la ciudadanía", informó la Policía.



El hecho ocurrió en la zona donde está ubicada la Liga Colombiana contra el cáncer, donde hay varios restaurantes y oficinas.

🚨 Informamos

Otras falsas alarmas por paquetes sospechosos

El lunes pasado, la Policía atendió una situación similar por una bicicleta que fue dejada cerca del Centro Comercial Andino en Bogotá. En ese momento, las autoridades descartaron amenazas tras verificar que la dueña la había dejado 'malparqueda' y que no representaba peligro.

Policía de Bogotá. Foto: Policía Metropolitana de Bogotá

En agosto, además, TransMilenio cerró la estación EL TIEMPO-Maloka, sobre la calle 26, después de que se hallara un elemento sospechoso cerca de la taquilla.



En ese momento también se acordonó la zona para que la Policía antiexplosivos verificara el paquete que causó la sospecha. En la bolsa se halló ropa, descartando cualquier amenaza.

¿Cómo reportar una emergencia en Bogotá?

Línea 123 Foto: C4

Bogotá cuenta con un número telefónico para reportar temas de seguridad y de emergencias. Esta línea es el 123 y es un centro donde se reúne a los organismos de la capital: Policía, Movilidad, Bomberos, Gestión de Riesgos, Secretaría de Salud.



Esta línea 123 tiene el objetivo de garantizar una respuesta adecuada y oportuna para las urgencias que ocurren en Bogotá.



No obstante, las autoridades llamaron la atención debido a cuatro millones de llamadas no procedentes; es decir, consultas que obedecen a bromas o solicitando información para la cual no está construida esta plataforma.



Óscar Gómez Heredia, secretario de Seguridad de Bogotá, recordó que la línea no es para hacer bromas, ni para pedir información de ciudad, es para salvar vidas.

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS