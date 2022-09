“Le pegó con una pared de ladrillo en la frente, atentó contra su vida (…) se escuchaban los gritos de auxilio de mi mamá al fondo, pero de un momento a otro, se colgó la llamada”, así, Valery Moreno narró los angustiantes momento que vivió tras la desaparición de su madre el pasado 15 de septiembre, quien una semana después apareció sin vida en una vivienda de Bosa.

Según las denuncias, esta mujer habría sido secuestrada por su expareja sentimental, quien la mantuvo retenida y la golpeó hasta acabar con su vida. Como el caso de Paola Yepes*, de 44 años, hoy en Bogotá hay 29.537 casos de violencia intrafamiliar, una cifra que supera en 27,5 por ciento los números del año pasado entre enero y agosto.Lea además: Mujer imputada por golpear a su mamá hasta fracturarla fue enviada a prisión

Pese a las alarmantes cifras que, según las estadísticas de la Secretaría de Seguridad, aumentan cada mes, tanto los delitos de violencia intrafamiliar como los de violencia sexual son dos de los más invisibilizados por la ola de casos de inseguridad que ha azotado a Bogotá en los últimos meses.



Pero el caso de Paola no es único en las ciudad, María Camelo* denunció que ha sido víctima de malos tratos y que fue obligada a tener relaciones sexuales por su expareja. “Desde los 14 años hubo malos tratos, golpes, me obligó a prostituirme y a consumir drogas. Él me siguió y me dio tres puñaladas que me dejaron secuelas”, contó la mujer.



Y es que las cifras de delitos sexuales también van en aumento. Según los datos del Distrito, entre enero y agosto de este año se han presentado 5.008 casos que representan un aumento de 26,6 por ciento frente al mismo periodo del año pasado. Junto a la violencia intrafamiliar, estos dos delitos lideran el listado de las conductas delictivas que más han aumentado en lo que va de este año y que también alimentan los datos de homicidios en Bogotá.

Según Francisco Alvarado, psicólogo experto en comportamiento humano de la Universidad Nacional, aunque es difícil detectar la raíz del problema, pues no hay una justificación para la conducta, estas dos modalidades delictivas están directamente relacionadas con los sentimientos de frustración y la presión sobre la falta de recursos. “Bogotá tuvo una crisis de desempleo y restricciones en parques y lugares de ocio que obligaron a las personas a cambiar sus hábitos de comportamiento. Estos factores generan estrés y frustración que podrían desencadenar comportamientos violentos”, dijo el experto.



Alvarado señaló que ese tipo de violencia que se da en los hogares también está relacionada con los casos de agresión sexual. “Desde una perspectiva del hombre, al sentirse frustrado porque pierde el control de su vida, no tiene recursos y su calidad de vida desciende; obtiene desahogo en la violencia, muchas veces sexual, para sentir el dominio y el control que perdió. Generalmente la población más vulnerable son los niños, niñas y las mujeres”.

Los datos

En la misma vía de lo señalado por Alvarado, los niños de entre 5 y 9 y 10 y 14 años son los más afectados por la violencia intrafamiliar con un registro de 1.966 casos entre enero y agosto; por el otro lado, las mujeres de entre los 20 y 34 años son las más amenazadas por este delito. Los reportes muestran un acumulado de 6.965 casos.

Ahora bien, en el caso de delitos sexuales, los niños de entre 10 y 14 años son las mayores víctimas en los reportes de este año; con 1.220 ataques. Seguido de los adolescentes de entre 15 a 19 años, que acumulan 677 reportes.



Por el lado de las localidades, el mapa delictivo de la ciudad demuestra que las agresiones sexuales están mayormente concentradas en las zonas de Suba, con 527 casos, luego Ciudad Bolívar, con 503; le sigue Bosa, con 49; Kennedy, 486. Y, finalmente, Engativá, con 384 casos reportados.



Pero el panorama de la violencia intrafamiliar no es mejor; en Ciudad Bolívar se ha concentrado el mayor número de denuncias de este año con un total de 3.431; luego Kennedy, con 3.213; Barrios Unidos, que llegó a 3.054 –es la localidad de la ciudad con el mayor aumento de cifras en este delito, pues pasó de tener 477 reportes entre enero y agosto de 2021 a 3.054 en el mismo periodo de 2022, lo que significa un aumento de 540 por ciento–; después Bosa, con 2.737; y Suba, con 2.652.



Johana Alzate, experta en comportamiento humano de la Universidad Konrad Lorenz, señaló que “el aumento en las cifras de delitos sexuales y violencia intrafamiliar en la ciudad es el producto de la convivencia extrema y la falta de acceso a otras condiciones ambientales como la familia, los amigos y los espacios de ocio y diversión”.



“En el caso de las mujeres que ya eran violentadas antes de la pandemia, lo que ocurrió fue que al tener más tiempo en espacios cerrados con su compañero violento y debido a la abstinencia de muchas otras variables que en la cotidianidad hacen que el comportamiento violento de alguna de las partes disminuya, lo que vimos fue que hubo una separación de las mujeres de los canales de ayuda para la denuncia de este tipo de agresiones. Entonces lo que esto provocó fue que hombres y mujeres, violadoras en algunos casos, ejercieran comportamientos violentos en el interior del hogar”.



Frente a esta situación, José Manuel Martínez, director seccional de la Fiscalía Bogotá, dijo que desde la entidad se ha venido trabajando en una ruta de denuncia integral para atender casos de agresión sexual y violencia intrafamiliar de manera priorizada: “Los menores que hayan sido abusados sexualmente y se presenten a una ruta, como por ejemplo Corposol, en Ciudad Bolívar, que cuenta con 10 fiscales para los delitos contra la violencia intrafamiliar y 4 fiscales para delitos sexuales, la Fiscalía puede lograr una captura del agresor en menos de 30 horas gracias a la articulación de diferentes actores como el CTI y la Sijín”.



Como el centro Corposol, que se inauguró el año pasado y atiende los casos de violencia sexual de cinco localidades (Ciudad Bolívar, Usme, Tunjuelito, San Cristóbal y Rafael Uribe Uribe) que concentran el 30,75 por ciento de las denuncias por este delito en toda la ciudad, la Fiscalía anunció la creación de la ruta de Kennedy y Bosa, en Campo Verde, que contará con la asistencia de cinco fiscales de violencia intrafamiliar, dos de abuso sexual y el apoyo de Medicina Legal, el ICBF y la Secretaría de la Mujer.

Denuncie los casos

La violencia sexual es un delito. Por eso, las autoridades han dispuesto todo un sistema para que las víctimas puedan acceder a la denuncia de forma fácil y segura. Se puede denunciar de forma verbal o escrita, en primera instancia en los Centros de Atención Integral a Víctimas de Delitos Sexuales de la Fiscalía, que atienden de lunes a viernes de 8 a 12 del día y de 1 a 5 de la tarde, o en las Unidades de Reacción Inmediata (URI) de la Fiscalía, que prestan su servicio en todo el país las 24 horas del día. También en las estaciones de Policía o en las Unidades de Policía Judicial como la Dijín, Sijín o el CTI. Estas llevan el caso a la Fiscalía y remiten a la víctima a Medicina Legal. El Distrito tiene habilitadas las líneas 123 y la línea púrpura 150.

* Nombre cambiado por seguridad.

