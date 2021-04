Cicloparqueaderos con todos los juguetes para consentir su bici

Bogotá tiene cicloparqueaderos de primera o, como se conocen oficialmente, cicloparqueaderos con sellos de calidad Oro y Plata, otorgados por la Secretaría de Movilidad a estacionamientos con las mejores características de cupos, condiciones físicas, señalización, seguridad y complementos extras.

Estos no solo tienen los espacios y mecanismos para parquear la bici –bien sea con parqueaderos en U invertida, en gancho o en rack–, sino que cuentan con facilidades como casilleros, alquiler de candados de alta seguridad, préstamo de herramientas y hasta duchas. A la fecha se han emitido 185 certificaciones de este tipo a privados, entidades, universidades, centros comerciales, parqueaderos públicos y estaciones de TransMilenio que se le han medido a subirles el nivel a sus servicios. Y, al contrario de lo que se creería, no son costosos: cuestan máximo 10 pesos el minuto, o incluso son gratuitos.



Por tentador que suene dejar la bici amarrada a un poste o en un mobiliario exterior, lo más aconsejable es no “tacañearle” a su bicicleta: mucho menos teniendo 17.487 cupos de cicloparqueaderos de alta calidad. Pese a que en la capital suenan mucho los robos violentos de bicis, cifras de la Secretaría Distrital de Seguridad apuntan a que la mitad de los robos no son violentos. De hecho, una de las razones por las que ocurren es parquear mal la bici (o ni siquiera parquearla).



Para prevenir un robo no violento, lo ideal es que usted planee dónde dejar la bicicleta. Una recomendación es descargar la app ‘Mapas Bogotá Bici’, una app gratuita que le mostrará dónde están los cicloparqueaderos con Sello Oro y Plata.



EL TIEMPO hizo el ejercicio y seleccionó cinco tipo Oro para dar a sus lectores un vistazo a esta oferta de alta calidad.

Torre Colpatria

Uno de ellos es el de la torre Colpatria, que cuenta con 165 cupos para sus empleados, vigilancia y cámaras, casilleros, duchas, hidratación y uso de tecnologías. “La empresa ha hecho grupos para que los empleados se reúnan y vengan en grupo. También se está creando una app complementaria”, dice Raúl Puentes, coordinador de seguridad. La aplicación es GoMobility, que les da a los asociados posibilidad de rentar patinetas y bicis, acceder a mantenimiento y sumar puntos.

Universidad del Rosario

Otro de los mejores es el de la Universidad del Rosario, con 185 cupos, que ha incentivado además a más miembros de la comunidad a usar la bici. “En 2012 el promedio de biciusuarios rosaristas era de 40, y para 2020 (pre-pandemia) teníamos más de 450, quienes cuentan no solo con un excelente lugar para parquear su bicicleta de forma cómoda y segura, sino que llegan a un espacio de servicio integral y de encuentro ciudadano”, dice Andrea Díaz, coordinadora de Sostenibilidad de la universidad.



El parqueadero cuenta también con un "mapa red de ciclorrutas, casilleros, bike station, vestieres, duchas, puntos de hidratación, zona de estiramiento, tablero y un Sistema de Bicicletas de Uso Compartido implementado efectivamente, con porcentajes de uso superiores al 95%"

Universidad de los Andes

Recientemente, la Universidad de los Andes, con una tradición ciclista de vieja data, también pudo certificar su parqueadero con 440 cupos de alta calidad.



De acuerdo a la Secretaría de Movilidad, este espacio cuenta "cámaras de vigilancia, casilleros, baños con ducha, punto de hidratación, máquinas dispensadoras de comidas y bebidas, préstamo de herramientas para mecánica básica y punto de venta de repuestos."-



“La universidad tiene dos apuestas importantes: una por comunidades saludables y otra por los temas de sostenibilidad en donde tenemos la postura de generación de conocimiento con nuestras cátedras. Para que eso tenga sentido, es muy importante empezar en casa incentivando la movilidad sostenible por lo que durante pandemia decidimos duplicar nuestra capacidad de cicloparqueaderos porque estamos convencidos de que estamos en un punto de inflexión, donde los temas de movilidad van a cambiar y donde el comportamiento no va a ser igual que antes”, dijo Alejandro Gaviria, Rector de la universidad de Los Andes.

Cicloparqueadero Universidad de los Andes

Secretaría de Ambiente

De otro lado, las entidades públicas están adaptando su infraestructura y dando ejemplo. Hace una semana, la Secretaría de Ambiente recibió el Sello Oro. “Es un acto simbólico muy contundente haber sacado 15 cicloparqueaderos para carros de todos los directivos para poner 56 parqueaderos para bicicletas”, reconoció ese día el secretario de Movilidad, Nicolás Estupiñán.

City Parking

Además, las grandes empresas de parqueaderos públicos también están haciendo la tarea. City Parking, por ejemplo, ha generado 5.500 cicloparqueaderos que dentro de la tarifa de 10 pesos por minuto incluyen el préstamo de un candado de alta seguridad, una póliza y, en algunos casos, cajas de herramientas y casilleros. “Ese servicio integral hace que casi el 9 % de los clientes que hoy parquean en City Parking sean bicicletas”, explica Eduardo Bayón, presidente de City Parking.

Plaza de las Américas

Un dato extra: si quiere parquear gratis y seguro, busque un centro comercial. La mayoría no cobran por el parqueo de bicicletas. Uno de los más destacados es el de Plaza de las Américas, con 462 cupos, servicio adicional de mecánica, punto de recarga para bicis eléctricas y un sistema de bicis compartidas: Ecobici.

ANA PUENTES

En Twitter: @soypuentes