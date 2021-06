Bogotá abre 8.000 becas para acceso a la educación superior

La Alcaldía de Bogotá lanzó el 'Jóvenes a la U', un completo programa para que los jóvenes de la ciudad puedan estudiar totalmente gratis en las mejores universidades de la ciudad.



Este jueves se habilitó la convocatoria para ofertar las primeras 8.000 becas de un total de 20.000 que planea el Plan de Desarrollo.

"Esta es una apuesta por el acceso y permanencia en la educación superior. Es la apertura de nuevas oportunidades para los jóvenes de la ciudad a través de un modelo flexible, inclusivo y de calidad, que reconoce la educación como el principal factor de transformación social y económica”, resaltó la Secretaria de Educación, Edna Bonilla durante el lanzamiento de la estrategia.



En esencia, 'Jóvenes a la U' apoya el 100 % de la matrícula de una carrera técnica, tecnológica o profesional y, además, brindará un subsidio de sostenibilidad para que los jóvenes puedan solventar sus gastos.



Los interesados en inscribirse a esta convocatoria tienen plazo hasta el 28 de junio para hacerlo. Toda la información y el proceso puede encontrarse a través de la página www.educaciónbogota.edu.co

Las líneas del programa

'Jóvenes a la U' tiene tres líneas de acceso a la educación superior:



Línea de Jóvenes de excelencia a la U

Podrán acceder jóvenes de Bogotá que hayan ingresado a las IES públicas en sus mecanismos de acceso tradicional.



Cupos 2021: 4.300

Universidades: Universidad Nacional de Colombia, Francisco José de Caldas,

Pedagógica, Colegio Mayor de Cundinamarca y la Escuela Tecnológica

Instituto Técnico Central.



Línea de Jóvenes con admisión especial directa a la U

Podrán acceder jóvenes de Bogotá que hayan ingresado a las IES públicas a través de un programa especial de acceso en el que se han abierto cupos adicionales a los tradicionalmente ofrecidos en proceso de admisión a cargo de la IES.



Cupos 2021: 410

Universidades: Universidad Nacional de Colombia, Francisco José de Caldas y la Pedagógica Nacional.



Línea de Jóvenes con admisión especial ampliada a la U

Podrán acceder jóvenes de Bogotá D.C que hayan ingresado a IES públicas o privadas a través de un programa especial de acceso en el que se han abierto cupos adicionales a los tradicionalmente ofrecidos para que sean tomados por jóvenes que cumplan los requisitos de la convocatoria liderada por la Secretaría de Educación Distrital.



Cupos 2021: 3.700

Universidades:

- ECCI

- FUCS

- Área Andina

- Los Libertadores

- Juan N Corpas

- Konrad Lorenz

- Politécnico Grancolombiano

- Javeriana

- UDCA

- Uniagraria

- Uniempresarial

- Uniminuto

- Inpahu

- Antonio Nariño

- Central

- Los Andes

- San Buenaventura

- Rosario

- EAN

- El Bosque

- Externado

- Libre

- Manuela Beltrán

- Santo Tomás

- Sergio Arboleda

Los criterios para seleccionar a los beneficiarios

El Distrito aplicará 18 criterios para seleccionar a los beneficiarios del programa



Generales



- Sisbén IV

- Resultados Pruebas Saber 11

- Localidad de residencia

- Egresados/as de colegio públicos de la ciudad.





Poblacionales



- Mujeres

- Víctimas del conflicto armado

- Pueblos indígenas

- Comunidades rurales

- Población participando en procesos de paz

- Población trans

- Comunidades negras, afrodescendientes, palenqueros y raizales

- Comunidad Rrom

- Personas con discapacidad

- Víctimas de violencias basadas en género



Articulación con otras estrategias distritales de inclusión



- Hacer parte de la estrategia RETO (SDIS)

- Haber finalizado la estrategia de inmersión en educación media.

- Contar con certificación de Academias CISCO

-Haber finalizado RetoALaU 1.0 o estar activo en RetoALaU 2.0

¿Qué incluye 'Jóvenes a la U'?

- Acceso a un modelo especial de admisión a la educación superior.



- Acceso gratuito a educación superior: el distrito asumirá el pago del 100% de la matrícula sin que medie un crédito o crédito condonable.



- Apoyo de sostenimiento de un (1) SMLV por semestre para las personas que estén en la base SISBEN IV.



- Participar en el componente de Servicio Solidario “Huella ciudadana” con un doble propósito: ganar experiencia y retribuir a la ciudad la inversión: Esto implica prestar un servicio cívico de 32 horas que se puede adelantar en entidades públicas, IES, ONG, Cooperación Internacional u Organizaciones comunitarias.



- Acceder a programas de educación superior que pueden reducir la brecha académica y desarrollar habilidades SXXI.



- Posibilidad de escoger rutas de formación y hacer cambios en la elección de sus carreras para ajustar a sus perfiles.



- Participar en actividades de acompañamiento con las IES que permitan disminuir su posibilidad de deserción.



- Obtener microcertificaciones y certificaciones otorgadas por IES y otras entidades para favorecer su enganche laboral.

¿Cómo me puedo inscribir?

Los requisitos son:



- Ser bachiller egresado de un colegio público o privado de Bogotá.



- Ser bachiller egresado de un colegio público o privado fuera de Bogotá, pero ser residente en la ciudad, por un tiempo no inferior a dos (2) años antes del inicio de la convocatoria.



- Tener Prueba Saber 11



- Ser menor de 28 años



- No estar matriculado en un programa de educación superior.



- No tener un título de educación superior (excepto tecnólogos del Sena)



- Inscribirse en la convocatoria a través de la página web de la Secretaría de Educación.



La Secretaría que una vez diligenciados los formularios, "el sistema habilitará una serie de estrategias que pueden contar con oferta de programas o de ciclos. Podrás revisar su detalle en el aplicativo. Sin embargo, puedes consultar en las páginas web de las IES mayor información al respecto".



El interesado debe seleccionar el programa de interés y confirmar la inscripción.



Una vez surtido el proceso, le llegará un correo que le dará un usuario y una clave para monitorear el proceso. Los resultados se darán a partir del 9 de julio.

¿Qué diferencias tiene con otros programas?

'Jóvenes a la U' es distinto a 'Reto a la U', 'Generación E', 'Ser Pilo Paga', etc.



‘Reto a la U’ es un programa donde los beneficiarios pueden cursar hasta ocho créditos homologables en instituciones de Educación Superior.



'Generación E' o 'Ser Pilo Paga': Son programas donde el beneficiario accede a un crédito condonable.



'Jóvenes a la U' cubre la matrícula y el sostenimiento de un programa de educación superior. No es un crédito, es decir, incluso si el beneficiario deserta o abandona, no debe revolver los recursos.

