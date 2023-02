Debido a que recientemente en la capital se registraron tres incendios, se encendieron las alarmas en el monitoreo de la calidad de aire por la cantidad de material particulado que dejaron las conflagraciones. Las localidades afectadas fueron Sumapaz, Chapinero y Suba.



(Lea también: Envían a prisión a John Poulos, presunto asesino de DJ Valentina Trespalacios).



De hecho, el Distrito declaró Alerta Fase I en el suroccidente de Bogotá por altas concentraciones de material particulado.

Según la secretaria de Ambiente, Carolina Urrutia, si el jueves no se hubiese llevado a cabo el día sin carro y sin moto, Bogotá hubiese tenido que declararse en emergencia ambiental.



El jueves, en horas de la tarde, se presentó otra conflagración entre Chapinero y Santa Fe, exactamente en la vereda El Verjón, en los cerros orientales de la ciudad. Este hecho dejó un olor a ceniza y nubes de humo por varias horas. Sin embargo, no se reportaron personas lesionadas.



El miércoles pasado también hubo incendio a causa de la explosión de un transformador, en la localidad de Suba, cerca de la estación de TransMilenio Gratamira. Hubo afectación en la movilidad y una gran columna de humo negro.

Facebook Twitter Linkedin

No hay personas lesionadas Foto: Twitter: @santanamas

El 30 de enero se presentó un incendio forestal en el páramo de Sumapaz y fueron alrededor de 130 hectáreas las que se vieron afectadas.



También, el 28 de enero, tres viviendas en la avenida Suba con calle 112, cerca de la clínica Shaio y al lado de la pirámide de Movistar, fueron afectadas por una fuerte conflagración que al parecer se originó por una falla eléctrica.



En Zipaquirá, el 27 de enero, se reportó un incendio en una fábrica de pinturas ubicada a la altura de la calle 4.ª con carrera 30.



El viernes en horas de la tarde se reportó que, por un corto circuito en las líneas de media tensión eléctrica, se originó un incendio en tres puntos diferentes en la zona rural del municipio de Cáqueza. El último reporte de los Bomberos indica que fueron cerca de 75 hectáreas las afectadas.

Nosotros como ciudadanía muchas veces fallamos en aspectos asociados a la mala gestión de residuos en los diferentes escenarios FACEBOOK

TWITTER

De acuerdo con el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (Idiger), las bajas precipitaciones, el calor y las condiciones secas del entorno natural pueden llevar a la ocurrencia de incendios.



David Rodríguez, magíster en Gerencia Ambiental de la Universidad Manuela Beltrán, explicó que en los incendios forestales la ciudadanía tiene un rol importante debido a que es la encargada de dejar residuos como vidrios o inflamantes que por el aumento en la temperatura pueden provocar ese tipo de desastres.



“Nosotros como ciudadanía muchas veces fallamos en aspectos directamente asociados a la mala gestión de residuos en los diferentes escenarios”, indicó Rodríguez. Sin embargo, aseguró que el detonante actual cuando se trata de incendios es el cambio climático.



También dijo que algunos de los contaminantes que generan este tipo de emergencias son: el dióxido de carbono, compuestos orgánicos volátiles, presencia de metano y algunas bases azufradas.

Recomendaciones

El capitán Álvaro Farfán, delegado departamental de Bomberos de Cundinamarca, recomienda estas acciones para minimizar el riesgo de incendios forestales:



- No arrojar colillas ni fósforos encendidos al suelo.

- No tirar residuos como botellas y vidrios.

- No encender fogatas en cerros, humedales, parques o quebradas.

- No ingresar automóviles o motocicletas en zonas donde hay matorrales secos.

- No realizar quemas agrícolas, de basuras o material vegetal.



Y para prevenir conflagraciones en el hogar, Farfán recomienda mantener alejadas las estufas, chimeneas y calentadores al menos a un metro distancia de objetos inflamables como tapicerías, cortinas, muebles, ropa tendida, etc.; no dejar encendidas velas sin vigilancia o mientras se duerme; mantener cerillas y encendedores fuera del alcance de los niños; cerrar la llave del gas cuando termine de cocinar y siempre que se salga de casa.

No sobrecargar los enchufes con regletas múltiples, especialmente con objetos de gran consumo; revisar las instalaciones eléctricas periódicamente y arreglar cualquier desperfecto que haya evidenciado en enchufes y cables.



Evitar depositar en sitios sin ventilación elementos inflamables como pinturas, alcohol, tíner, gasolina, entre otros, ya que la aglomeración de gases o vapores puede ser un factor de riesgo desencadenante de explosión o incendio.



Tenga en cuenta que es importante tener siempre a la mano los números de teléfonos de los organismos de primera respuesta de su zona.



“Si a pesar de las medidas preventivas debe afrontar una situación de incendio, primero mantenga la calma y ubique rutas de evacuación o zonas seguras para ponerse a salvo e informe con mayor precisión de la ubicación y de los hechos a las entidades de emergencia”, indicó Farfán.



REDACCIÓN BOGOTÁ

Escríbanos a lorval@eltiempo.com