¿Quién no ha usado una aplicación de citas para conseguir amigos, una salida o, incluso, salir de una tusa? Esa es la realidad de 2,6 millones de personas que, según los datos de la plataforma Statista para finales de 2022, usaron alguna de estas aplicaciones en el país.



Pese a que se han popularizado entre los jóvenes universitarios y ejecutivos jóvenes de alto perfil, lo cierto es que también se han convertido en el caldo de cultivo de múltiples formas delictivas que por lo general terminan en robos, extorsiones y, en algunas oportunidades, hasta con la muerte de algún incauto que le restó importancia a la precaución al usarlas.



La temporada de vacaciones de mitad de año es clave para los delincuentes que buscan colarse en las aplicaciones para robar, pues, en esta época, el uso de estos portales aumenta casi en un 40 por ciento debido al movimiento de personas entre las ciudades del país.



Lo primero que debe saber es que, durante las conversaciones, los estafadores buscan establecer una relación de confianza con las personas. Es tan buena la inteligencia social que logran conectar de forma fácil.



“A mi mejor amiga un hombre la robó. Se hacía pasar por médico en las aplicaciones. Duraron hablando unos dos meses hasta que la convenció de pagarle 2 millones de pesos para una supuesta deuda de una tarjeta de crédito y la compra de otras cosas. Ella le envió la plata y el sujeto desapareció”, asegura una de las víctimas de esta modalidad de hurto.

Las “estafas de confianza” están relacionadas con los hombres o mujeres que enamoran a sus víctimas. Foto: iStock

Sin embargo los casos no siempre se quedan en lo económico de una sola vez. Las “estafas de confianza”, como lo llaman los investigadores, están relacionadas con los hombres o mujeres que enamoran a sus víctimas, les hacen creer que están forjando una relación y resultan robándolas una y otra vez. “Aquí el modus operandi tiene que ver con lo que llaman ser ‘galán’ y requiere de una gran inversión para montar el teatro.



Lo que las víctimas no se percatan es que los detalles y atenciones se cobran más adelante cuando el victimario empieza a solicitar favores económicos o a pedir regalos costosos. Ahí reciben más de lo que dieron y se escapan con todo”, explicó el investigador.

“En mi caso, caí en una trampa con criptomonedas”, dice Laura Segura. “Estuve hablando con alguien con quien hice match —gusto mutuo— en dos aplicaciones distintas. Hablamos bastante y parecía ser alguien normal, caballeroso. Me pasó su supuesto Instagram y se veía común y corriente. Pero siempre me decía que habláramos por la aplicación porque, según él, prefería que los mensajes no se borraran.



La mujer cuenta que aceptó la propuesta y nunca presionó por entablar una conversación que no fuera por medio de la aplicación de citas. “Un día me dijo que lo ayudara con un emprendimiento en el que estaba y que le prestara dinero. Me pidió dinero para comprar criptomonedas en un primer momento, pero después, para ganarse mi confianza, me dijo que yo misma se las comprara. Y así lo hice. Di clic en un enlace que me pasó y compré. Me acuerdo que fueron 100 dólares (unos 420.000 pesos). Después de hacer la transacción, me bloqueó y desapareció”, relata.

No abra las puertas

Una de las formas más fáciles de caer en algún tipo de delito por medio de las aplicaciones de citas es aceptar una visita de un desconocido a la casa. Es común que los delincuentes, en su primera oportunidad, presiones por tener un “espacio más privado” y convenzan a sus víctimas de llevarlos a sus hogares.



Una víctima, que pidió proteger su identidad, le contó a este diario que “esa idea fue lo peor que pudo hacer”. Lo citaron en un reconocido bar de la zona T de Bogotá. Un hombre de su gusto, algo “mayor” pero que encajaba con lo que había buscado en la aplicación de citas. “Pasamos una noche increíble, nunca me demostró que el problema era el dinero, yo no puse nada. Me dio confianza y resultamos en mi apartamento, porque aunque le dije que fuéramos a su casa él me dijo que vivía en la sabana”.

Facebook Twitter Linkedin

Mientras las personas están dormidas por el efecto de las sustancias, los otros se llevan objetos valiosos. Foto: iStock

Pero cuando la víctima y el hombre llegaron al apartamento el licor hizo su efecto y terminaron en medio de un encuentro pasional. Lo que parecía una situación de algún “juego sexual” terminó en un millonario robo. “Jugamos a amarrarnos las manos a la cama, pero el único amarrado fui yo. Me dejó ahí, semidesnudo y sin nada de valor en la casa", dijo.



Y agregó: "Luego de llevarse mis papeles, mi celular, mi computador, los más de 800 dólares que tenía en la caja fuerte; me tomó una foto y me dijo que si yo denunciaba enviaría eso a toda mis lista de contactos”.

Pero estos encuentros que trascienden de la virtualidad a lo presencial y que involucran alcohol y abrir las puertas del hogar pueden ser letales. Los investigadores expertos en delitos cibernéticos e investigación criminal señalan que esta modalidad es más frecuente de lo que se cree. Entre los casos conocidos por este diario, uno de los más comunes es el del hurto durante el primer encuentro en la vivienda de la víctima. Los ladrones las drogan a través de una bebida, que suele ser alcohólica, y los amarran.



Mientras las personas están dormidas por el efecto de las sustancias, los otros se llevan objetos valiosos y altas sumas de dinero. Tan solo en 2022, se registraron 1.074 casos en los que el agresor usó algún tipo de sustancia alucinógena para cometer el delito.



Según los datos revelados por el Observatorio de Seguridad de la Universidad Central, entre el primero de enero y el 30 de noviembre de 2022, se registraron 2.207 casos de hurto bajo esa modalidad en todo el territorio nacional; de los cuales, más del 48 por ciento se notificaron en Bogotá.

Estafado por ‘Sugar Daddy’

En las aplicaciones de citas se encuentra de todo; entre eso, los famosos ‘Sugar Daddies’, que son hombres mayores que ofrecen pagar grandes sumas de dinero a personas de menos edad a cambio de compañía o por algunos acuerdos específicos. Pero no siempre los acuerdos salen como están planteados.



“El tipo con el que hice el trato para ser su ‘sugar baby’ me pidió que comprara tarjetas de regalo por medio de una plataforma y me convenció de que por ese medio él me depositaría todo el dinero que se fuera dando en medio del trato. Cada una costaba hasta 50 dólares y compré muchas porque ninguna servía”.



Cuenta Daniel Arias que la persona que conoció por medio de una ‘App’ le dijo que estaba en Estados Unidos, que solo hablaba inglés y que para poder hacer las transferencias monetarias debía usar una reconocida plataforma de transacciones internacionales. Lo que no sabía es que, en medio de la compra de ‘tarjetas de regalo’, el hombre le robaría más de 2.000 dólares.

“Yo siempre le pedí que hiciéramos video llamada, que me mandara fotos de él, pero nunca lo logramos porque algo pasaba. Me convenció de la idea de que yo era su prototipo y me decía que era importante que yo tuviera ahorros y que no dependiera solo de lo que él me pudiera dar. Así que me sacó la información financiera y caí”, contó.



Pero lo sorprendente de este caso es que Daniel, a pesar de no haber recibido nada del dinero acordado, seguía pagando las tarjetas de regalo debido a lo “emocionante” que podría parecer la experiencia que le brindó la aplicación de citas. Al final del cuento se dio cuenta que era una estafa y logró recuperar cerca de 1.000 dólares que ya había invertido.



