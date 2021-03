‘Bogotá a cielo abierto’: el comercio tendrá que compensar a la ciudad

La Alcaldía de Bogotá está jugada con la estrategia ‘Bogotá a cielo abierto’, que nació tras el primer pico de la pandemia para ayudar a la reactivación de varios sectores económicos –restaurantes, cafeterías, gastrobares, hoteles, turismo, grandes espectáculos, gimnasios y artes escénicas– y cuya finalización estaba programada para mediados de marzo.

Sin embargo, la medida recibió la bendición de la alcaldesa Claudia López, quien este miércoles anunció que se va a prorrogar hasta junio, con las mismas condiciones, mientras se expide un nuevo reglamento.



En ‘Bogotá a cielo abierto 2.0’, como se llamará la estrategia que están diseñando la Secretaría de Desarrollo Económico y el Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público (Dadep), los empresarios tendrán que pagar por el aprovechamiento del espacio público.



Según la Secretaría, ‘Bogotá a cielo abierto’ opera en 50 zonas, con 10.000 unidades productivas vinculadas y ha permitido reactivar 200.000 empleos.



La mandataria dijo que la decisión es que la iniciativa, que ha sido premiada a nivel internacional, se vuelva permanente. “ ‘Bogotá a cielo abierto’ llegó para quedarse. No va a ser solo por la pandemia”.



Según López, seguirá gratuita hasta junio, pero luego, una vez se expida la nueva reglamentación –se está trabajando con diferentes sectores–, se generará algún mecanismo de compensación que no sería económico y permitirá que la estrategia sea sostenible en el tiempo.



Diana Alejandra Rodríguez, directora del Dadep, explicó que el modelo de cobro por el aprovechamiento del espacio público “va a permitir que los empresarios, no necesariamente con plata, pero sí mejorando el espacio público, aporten a la ciudad, donde se le entrega a un tercero la administración del espacio público”.



Eso, agregó, permite garantizar que el espacio esté bien aprovechado, cuidado, ordenado y tenga garantías para todos.



Carolina Durán, secretaria de Desarrollo Económico, explicó que la estrategia se ha manejado con gerentes, que son comerciantes que, ad honorem, lideran el proceso de organización y cumplimiento de los reglamentos de uso y mantenimiento del espacio público, horarios, distanciamiento y aglomeración, garantizan el principio de equidad, mantienen las zonas verdes, el urbanismo táctico, la seguridad, la iluminación.



También se estudia la posibilidad de tener conectividad wifi a cambio de datos de los formales e informales que hagan parte de la estrategia. Ya se adelantan pilotos en Kennedy y Usaquén.



REDACCIÓN BOGOTÁ