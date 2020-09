Desde este fin de semana, tres humedales se abren al público

La ‘nueva realidad’ en Bogotá llegó con senderos, ciclovías y parques, pero no solo eso, la más reciente decisión de la secretaría de Ambiente dio vía libre para volver a abrir tres humedales.



Se trata de Santa María del Lago, en Engativá; La Vaca, en Kennedy, y La Conejera, en Suba.



Estos espacios antes de la pandemia eran sitios en donde los bogotanos disfrutaban del contacto con la naturaleza a través de actividades como el avistamiento de aves y especies nativas.

Hay que decir que estos humedales, que estuvieron cerrados por más de cinco meses, serán habilitados desde este fin de semana; sin embargo, para visitarlos hay algunos requisitos.



El primero es que todos los ciudadanos que quieran ingresar a estos espacios deben llenar un registro previo en la página web de la secretaría de Ambiente.



Habrá franjas horarias y los cupos estarán limitados para garantizar que la ocupación no sobrepase de diez asistentes.



Al llegar habrá toma de temperatura y las personas deben responder una pequeña encuesta para verificar que no haya presentado síntomas de covid en los últimos días y que no haya estado en contacto con un paciente positivo y sospechoso.

En el portal de internet de la entidad se podrán seleccionar los horarios de preferencia y el humedal que visitará.



Y, eso sí, el uso del tapabocas es obligatorio durante todo el recorrido, debe estar cubriendo nariz y boca.



Además, los asistentes deben garantizar que se mantenga la distancia social de mínimo dos metros.

REDACCIÓN BOGOTÁ

El Tiempo@BogotaET