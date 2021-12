A partir del 25 de diciembre y hasta el 22 de enero, y como ya lo había anticipado EL TIEMPO este domingo, el Distrito ejecutará un plan de choque para tapar 56.000 huecos en toda Bogotá, es decir, unos 1.930 huecos al día. Vale aclarar que para las entidades involucradas, cada metro cuadrado de área intervenida con actividades de parcheo equivale a un hueco.



(Le puede interesar: Plan de choque para tapar huecos en Bogotá: ¿dónde serán las obras?)

De acuerdo con la alcaldesa Claudia López, se escogió este periodo por ser una época en la que una parte de los ciudadanos salen de viaje y, por tanto, se facilita el margen de maniobra para hacer cierres y desvíos mientras se ejecutan las obras.



“Mientras 600.000 familias salen de vacaciones de fin de año, nosotros nos quedaremos trabajando 24 horas, por un mes”, aseguró la mandataria durante el lanzamiento oficial de la estrategia, en la que participarán no solo el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) y la Unidad de Mantenimiento Vial (UMV), sino también los Fondos de Desarrollo Local y las empresas Enel Codensa y Acueducto.



Cada uno tendrá una tarea específica. Por una parte, el IDU se encargará de 47 frentes de obra (correctiva, preventiva y rutinaria) en 37 segmentos viales priorizados. Se espera que de malla vial arterial no troncal tapen 2.740 huecos y, en malla vial intermedia, 7.295 huecos. Además, la entidad intervendrá 15.112 metros cuadrados de ciclorrutas y espacio público.



Por otra parte, la UMV tendrá a cargo la intervención de 46.000 huecos en 9 avenidas principales (ver gráfico).

A su vez, los Fondos de Desarrollo Local se encargarán de priorizar trabajos de reparcheo y tapado de alcantarillas sin tapa en cinco localidades. “Para este plan, la instrucción fue priorizar 48 segmentos viales en las localidades de Usaquén, Suba, Engativá, Santa Fe y Kennedy, y en las siete localidades donde tenemos maquinaria amarilla se hizo una adquisición de materiales y equipamientos para hacer intervenciones por demanda, es decir que cuando hay, un vecino o un presidente de junta de atención comunal nos comunique”, confirmó Luis Ernesto Gómez, secretario de Gobierno.



Finalmente, Enel y el Acueducto tendrán a cargo volver a sellar las alcantarillas o cajas de servicios públicos cuyas tapas fueron robadas por delincuentes. “Este año se triplicó el robo de tapas de las cajas de servicios públicos. Eso es un robo al bolsillo de los bogotanos; pero además, esas tapas están en andenes, en ciclorrutas y en vías, entonces quedan como si fueran huecos”, señaló López.

(Para seguir leyendo: ¿Qué hará Bogotá para tapar tantos huecos?)

¿Y el hueco de mi barrio?

Facebook Twitter Linkedin

¿Cómo reportar un hueco en Bogotá?



Paso 1. Descargar esta app en el celular Foto: Archivo particular

En este plan también se taparán huecos que sean reportados por la ciudadanía y que después de pasar por un filtro de sistemas sean priorizados.



“Queremos que la priorización la hagamos entre todos. Invitamos a los ciudadanos para que a partir de hoy y hasta el 24 de diciembre entren y reporten el hueco que creen que debemos tapar”, manifestó López.



Los ciudadanos pueden hacer el reporte a través de la plataforma Gobierno Abierto Bogotá en su versión escritorio o de aplicación móvil.



¿Cómo reportar un hueco?



1.Ingresar a la web https://www.gobiernoabiertobogota.gov.co/ o descargar la app Gobierno Abierto Bogotá.



2.Iniciar sesión o registrarse para poder ingresar a la plataforma.



3.Seleccionar la opción ‘Reporte un hueco’.

Facebook Twitter Linkedin

¿Cómo reportar un hueco en Bogotá? Foto: Archivo particular

4.Tomar la foto del hueco o adjuntar una imagen desde su galería.



5.Ingresar la dirección exacta.



6.Reportar.



A partir de los reportes que se hagan, un sistema de analítica de datos, que ya tiene una lista de criterios, sistematizará y orientará a las entidades para visitar los huecos más reportados o los que revistan mayor urgencia de intervención, según los ciudadanos.

“Nuestros equipos van a ir al sitio a verificar la gravedad, el riesgo, cuántas personas pasan por allí. Mientras mayor riesgo y mayor reporte de accidentalidad, mayor prioridad le damos”, dijo la alcaldesa.



Según le explicó el director de la UMV, Álvaro Sandoval, a este diario, entre los criterios que priorizan un hueco están: “El estado de la vía (bueno, regular o malo); si tiene colegios o centros de salud cerca, le da más puntos; si tiene conectividad con vías importantes, le da más puntos; si tiene muchos accidentes, da más puntos... y hemos sumado otros criterios que tienen que ver con población beneficiada y el paso de transporte público. Eso yo lo meto al computador, y este me da el resultado. Para este plan de choque vamos a ver la gravedad del hueco”.



A las críticas hechas por Street Brothers, publicadas por este diario el domingo, sobre la discontinuidad de la alianza entre moteros y UMV para tapar huecos, Sandoval respondió que se habían atendido sus reportes, pero que el colectivo dejó de utilizar el aplicativo que les habían habilitado para ese fin. “No me han vuelto a mandar reportes. Ese mismo aplicativo lo usa la Policía de Tránsito y reporta unos 50 huecos diarios. Estoy abriéndome a dos organizaciones de moteros adicionales, entre diciembre y principios de año empezamos”, aseguró Sandoval.

(Además: ¿Se abrió la puerta para sacar el POT de Bogotá por decreto?)

¿Y en 2022?



La Alcaldía confirmó que para el próximo año habrá 826.181 millones de pesos de presupuesto para conservación de malla vial y que con eso se taparán los huecos que no alcancen a intervenirse en este plan.



“No es que si no lo hicimos en diciembre no se hizo. Si no lo hacemos en diciembre, lo hacemos en 2022”, anotó López.



Según un informe de la UMV, con corte al 1.º de diciembre, se habían tapado 236.883 huecos en 2021. Para este año se tenía un presupuesto de 122.362 millones de pesos, y se ha ejecutado, con corte al 30 de noviembre, el 83,3 por ciento.

EL TIEMPO